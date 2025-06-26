https://ria.ru/20250626/vengrija-2025516572.html

Орбан рассказал о предложении ЕС, желающего принять 18-й пакет санкций

Орбан рассказал о предложении ЕС, желающего принять 18-й пакет санкций - РИА Новости, 26.06.2025

Орбан рассказал о предложении ЕС, желающего принять 18-й пакет санкций

Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:18:00+03:00

2025-06-26T11:18:00+03:00

2025-06-26T15:31:00+03:00

венгрия

брюссель

будапешт

виктор орбан

петер сийярто

кайя каллас

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов. "Да, мы получили очень хорошее предложение, без сомнения. Это правда. Надо еще немного над ним поработать, но да, мы получили очень хорошее предложение", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС в ответ на вопрос, получила ли Венгрия предложения от Брюсселя.

https://ria.ru/20250626/fitso-2025499181.html

венгрия

брюссель

будапешт

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венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире