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Орбан рассказал о предложении ЕС, желающего принять 18-й пакет санкций - РИА Новости, 26.06.2025
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11:18 26.06.2025 (обновлено: 15:31 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/vengrija-2025516572.html
Орбан рассказал о предложении ЕС, желающего принять 18-й пакет санкций
Орбан рассказал о предложении ЕС, желающего принять 18-й пакет санкций - РИА Новости, 26.06.2025
Орбан рассказал о предложении ЕС, желающего принять 18-й пакет санкций
Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:18:00+03:00
2025-06-26T15:31:00+03:00
венгрия
брюссель
будапешт
виктор орбан
петер сийярто
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов. "Да, мы получили очень хорошее предложение, без сомнения. Это правда. Надо еще немного над ним поработать, но да, мы получили очень хорошее предложение", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС в ответ на вопрос, получила ли Венгрия предложения от Брюсселя.
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венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Венгрия, Брюссель, Будапешт, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Орбан рассказал о предложении ЕС, желающего принять 18-й пакет санкций

Орбан: Венгрия получила предложение от ЕС, желающего принять 18-й пакет санкций

© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 26 июня 2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 26 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 26 июня 2025
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Венгрия получила очень хорошее предложение от ЕС, который хотел бы принять 18-й пакет антироссийских санкций, ранее заблокированный Будапештом и Братиславой, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что Будапешт и Братислава заблокировали принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, поскольку Брюссель параллельно хочет в обход собственных правил запретить им покупать российские нефть и газ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС рассчитывает одобрить 18-й пакет санкций до конца недели и работает над поиском компромиссов.
"Да, мы получили очень хорошее предложение, без сомнения. Это правда. Надо еще немного над ним поработать, но да, мы получили очень хорошее предложение", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС в ответ на вопрос, получила ли Венгрия предложения от Брюсселя.
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ВенгрияБрюссельБудапештВиктор ОрбанПетер СийяртоКайя КалласЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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