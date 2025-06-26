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Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, заявил Орбан - РИА Новости, 26.06.2025
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10:57 26.06.2025 (обновлено: 15:33 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/vengrija-2025512248.html
Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, заявил Орбан
Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, заявил Орбан - РИА Новости, 26.06.2025
Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, заявил Орбан
На саммите ЕС не может быть принято решения, которое имело бы юридическую силу в вопросе евроинтеграции Украины, потому что Венгрия не поддерживает вступление... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:57:00+03:00
2025-06-26T15:33:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. На саммите ЕС не может быть принято решения, которое имело бы юридическую силу в вопросе евроинтеграции Украины, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Венгрию нельзя обойти в вопросе членства Украины в ЕС, потому что в конечном итоге требуется единогласное решение. Более того, единогласное решение требуется для открытия каждого кластера переговоров. Его нет. Так что этого не произойдет. Сегодня не может произойти ничего, что имело бы юридическую силу в вопросе членства Украины в ЕС. Можно делать заявления, можно говорить, но у ЕС по-прежнему не будет общей позиции, потому что Венгрия это не поддерживает", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС. Отвечая на вопрос журналистов, о том, может ли по итогам саммита быть принято заявление от лица 26 стран-членов ЕС, Орбан заявил, что "те, кто не согласен с нами, будь их 26 или сколько угодно, могут говорить все, что хотят", но это не будет иметь юридической силы.
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в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, евросоюз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС, заявил Орбан

Орбан: саммит ЕС не может принять решений об интеграции Украины из-за Венгрии

© Getty Images / Pier Marco TaccaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 26 июня 2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 26 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. 26 июня 2025
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. На саммите ЕС не может быть принято решения, которое имело бы юридическую силу в вопросе евроинтеграции Украины, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Венгрию нельзя обойти в вопросе членства Украины в ЕС, потому что в конечном итоге требуется единогласное решение. Более того, единогласное решение требуется для открытия каждого кластера переговоров. Его нет. Так что этого не произойдет. Сегодня не может произойти ничего, что имело бы юридическую силу в вопросе членства Украины в ЕС. Можно делать заявления, можно говорить, но у ЕС по-прежнему не будет общей позиции, потому что Венгрия это не поддерживает", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС.
Отвечая на вопрос журналистов, о том, может ли по итогам саммита быть принято заявление от лица 26 стран-членов ЕС, Орбан заявил, что "те, кто не согласен с нами, будь их 26 или сколько угодно, могут говорить все, что хотят", но это не будет иметь юридической силы.
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В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанЕвросоюзВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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