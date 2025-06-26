https://ria.ru/20250626/ural-2025496937.html

Жительницу Урала заподозрили в убийстве дочери из-за плача

Жительницу Урала заподозрили в убийстве дочери из-за плача - РИА Новости, 26.06.2025

Жительницу Урала заподозрили в убийстве дочери из-за плача

Жительница Камышловского района Свердловской области подозревается в убийстве своей двухмесячной дочери, после происшествия женщина скрылась, однако была... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T09:30:00+03:00

2025-06-26T09:30:00+03:00

2025-06-26T09:30:00+03:00

происшествия

россия

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Жительница Камышловского района Свердловской области подозревается в убийстве своей двухмесячной дочери, после происшествия женщина скрылась, однако была впоследствии задержана, сообщила пресс-служба областного управления СК РФ. По сведениям ведомства, в среду днем в одной из квартир в Камышловском районе было обнаружено тело девочки, родившейся в мае 2025 года, с признаками насильственной смерти. Было заведено уголовное дело об убийстве ребенка. "Мать малолетней, проявив агрессию из-за плача дочери, с силой бросила ее на диван, в результате чего девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте происшествия", – рассказали в СК. После случившегося она скрылась с места происшествия, однако впоследствии была задержана, в ближайшее время ее допросят в качестве подозреваемой, добавили в управлении. Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции задержали женщину на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. "Она доставлена в дежурную часть полиции и в ближайшее время будет передана нашим коллегам из СК России для официального допроса. Прежде чем ретироваться, женщина направила супругу SMS, в которой попрощалась с мужем. Сейчас мужчина находится в состоянии шока от случившегося и недоумевает, как такое могло произойти", – добавил Горелых.

https://ria.ru/20250608/buryatiya-2021587827.html

https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html

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происшествия, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)