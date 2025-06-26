https://ria.ru/20250626/ukrainy-2025644196.html

Нидерланды вместе в Бельгией передадут Украине два минных тральщика

Нидерланды вместе в Бельгией передадут Украине два минных тральщика - РИА Новости, 26.06.2025

Нидерланды вместе в Бельгией передадут Украине два минных тральщика

Нидерланды вместе с Бельгией передают Украине два минных тральщика, сообщил глава минобороны королевства Рубен Брекелманс. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:33:00+03:00

2025-06-26T18:33:00+03:00

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ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Нидерланды вместе с Бельгией передают Украине два минных тральщика, сообщил глава минобороны королевства Рубен Брекелманс. "Нидерланды и Бельгия передают Украине два минных тральщика. Это очень важно для Украины из-за безопасности на Черном море, а также в более широком смысле - для торговых путей и продовольственной безопасности", - написал министр в соцсети Х в четверг. Во вторник Брекелманс сообщил, что Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны. Кроме того, королевство подписало контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, технологии, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, нато