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Нидерланды вместе в Бельгией передадут Украине два минных тральщика - РИА Новости, 26.06.2025
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18:33 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ukrainy-2025644196.html
Нидерланды вместе в Бельгией передадут Украине два минных тральщика
Нидерланды вместе в Бельгией передадут Украине два минных тральщика - РИА Новости, 26.06.2025
Нидерланды вместе в Бельгией передадут Украине два минных тральщика
Нидерланды вместе с Бельгией передают Украине два минных тральщика, сообщил глава минобороны королевства Рубен Брекелманс. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:33:00+03:00
2025-06-26T18:33:00+03:00
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ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Нидерланды вместе с Бельгией передают Украине два минных тральщика, сообщил глава минобороны королевства Рубен Брекелманс. "Нидерланды и Бельгия передают Украине два минных тральщика. Это очень важно для Украины из-за безопасности на Черном море, а также в более широком смысле - для торговых путей и продовольственной безопасности", - написал министр в соцсети Х в четверг. Во вторник Брекелманс сообщил, что Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны. Кроме того, королевство подписало контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, технологии, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, нато
В мире, Технологии, Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО
Нидерланды вместе в Бельгией передадут Украине два минных тральщика

Глава Минобороны Брекелманс: Нидерланды передадут Украине два минных тральщика

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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ГААГА, 26 июн - РИА Новости. Нидерланды вместе с Бельгией передают Украине два минных тральщика, сообщил глава минобороны королевства Рубен Брекелманс.
"Нидерланды и Бельгия передают Украине два минных тральщика. Это очень важно для Украины из-за безопасности на Черном море, а также в более широком смысле - для торговых путей и продовольственной безопасности", - написал министр в соцсети Х в четверг.
Во вторник Брекелманс сообщил, что Нидерланды выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 175 миллионов евро, в том числе на радиолокационные системы и дроны. Кроме того, королевство подписало контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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В миреТехнологииУкраинаРоссияНидерландыСергей ЛавровНАТО
 
 
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