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Президент Финляндии дерзко высказался о будущем Украины при Трампе
Президент Финляндии дерзко высказался о будущем Украины при Трампе - РИА Новости, 26.06.2025
Президент Финляндии дерзко высказался о будущем Украины при Трампе
Украина не сможет вступить в НАТО, пока у власти в США остается Дональд Трамп, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNBC. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:11:00+03:00
2025-06-26T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украина не сможет вступить в НАТО, пока у власти в США остается Дональд Трамп, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNBC."Будет реалистично признать, что если один из ключевых членов альянса, Соединенные Штаты, выступает против вступления Украины в НАТО, этого не случится в краткосрочной или в среднесрочной перспективе", — сказал он.Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что американский лидер снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.Подобное мнение высказывал и глава Пентагона Пит Хегсет. Так, 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Киеву он заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что присоединение Украины к НАТО неприемлемо для России, а обещаний не принимать ее в альянс недостаточно. Захарова подчеркнула, что блок должен отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на Европейском континенте".
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В мире, Украина, Финляндия, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, Марк Рютте, НАТО, Министерство обороны США, Россия
Президент Финляндии дерзко высказался о будущем Украины при Трампе
Стубб: Украина не станет членом НАТО при Трампе