https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html

Президент Финляндии дерзко высказался о будущем Украины при Трампе

Президент Финляндии дерзко высказался о будущем Украины при Трампе - РИА Новости, 26.06.2025

Президент Финляндии дерзко высказался о будущем Украины при Трампе

Украина не сможет вступить в НАТО, пока у власти в США остается Дональд Трамп, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNBC. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:11:00+03:00

2025-06-26T15:11:00+03:00

2025-06-26T15:38:00+03:00

в мире

украина

финляндия

сша

дональд трамп

мария захарова

марк рютте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украина не сможет вступить в НАТО, пока у власти в США остается Дональд Трамп, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNBC."Будет реалистично признать, что если один из ключевых членов альянса, Соединенные Штаты, выступает против вступления Украины в НАТО, этого не случится в краткосрочной или в среднесрочной перспективе", — сказал он.Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что американский лидер снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс.Подобное мнение высказывал и глава Пентагона Пит Хегсет. Так, 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Киеву он заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что присоединение Украины к НАТО неприемлемо для России, а обещаний не принимать ее в альянс недостаточно. Захарова подчеркнула, что блок должен отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на Европейском континенте".

https://ria.ru/20250626/znak-2025549915.html

https://ria.ru/20250626/ukraina-2025531921.html

украина

финляндия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, финляндия, сша, дональд трамп, мария захарова, марк рютте, нато, министерство обороны сша, россия