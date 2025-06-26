Европа и США разошлись в вопросе Украины, заявил премьер Бельгии
Премьер Бельгии де Вевер: Европа и США разошлись в позиции по поддержке Украины
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Европа и США очевидно разошлись в позиции по вопросу поддержки Украины, но ЕС нуждается в Америке и хочет работать с ней как можно дольше, заявил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер перед началом в Брюсселе очередного саммита стран Евросоюза.
"Очевидно, что у нас больше нет единой точки зрения на Украину. И я думаю, Европа должна извлечь из этого урок, должна стратегически стать сильнее. У нас недостаточно возможностей, чтобы заменить американцев на местах. И поэтому мы зависим от них. Мы надеемся, что они будут работать с нами как можно дольше. Но, к сожалению, очевидно, что проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в Соединенных Штатах", - сказал он.
"Мне жаль, что во время саммита НАТО Украина была там, но не сидела за столом переговоров. Зеленский присутствовал на неформальной части саммита, но не во время самой встречи. Я думаю, это действительно достойно сожаления. И сегодня Европа должна показать, что мы все еще на 100% с Украиной. 26 стран, за исключением Венгрии, которая не настроена проукраински, мы должны показать, что стоим за украинским народом", - сказал бельгийский премьер.
Завершившийся в среду в Гааге саммит НАТО стал самым "неукраинским" за последние три года. Зеленский, который формально присутствовал в Гааге, был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике – она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений – только упоминание о "суверенных обязательствах" отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.