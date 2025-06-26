https://ria.ru/20250626/ukraina-2025529849.html
Появились подробности о женщине, передававшей Киеву данные о кораблях
Появились подробности о женщине, передававшей Киеву данные о кораблях - РИА Новости, 26.06.2025
Появились подробности о женщине, передававшей Киеву данные о кораблях
Задержанная за передачу киевскому режиму данных о кораблях Черноморского флота жительница Новороссийска, призналась на видео от ФСБ РФ, что сотрудничала с... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:21:00+03:00
2025-06-26T12:21:00+03:00
2025-06-26T12:24:00+03:00
новороссийск
украина
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанная за передачу киевскому режиму данных о кораблях Черноморского флота жительница Новороссийска, призналась на видео от ФСБ РФ, что сотрудничала с Украиной за деньги. "Со мной на связь вышел сотрудник спецслужб Украины, предложил сотрудничество и денежное вознаграждение. Я согласилась", - сказала задержанная. Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании жительницы Новороссийска Краснодарского края, передававшей украинскому куратору сведения о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО.
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Задержание жительницы Новороссийска, которая передавала Киеву данные о кораблях Черноморского флота
Жительницу Новороссийска, передававшую Киеву данные о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО, задержали прямо на судне, следует из видео ФСБ. Она призналась, что сотрудничала с Украиной за деньги.
2025-06-26T12:21
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новороссийск, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Новороссийск, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Появились подробности о женщине, передававшей Киеву данные о кораблях
ФСБ: задержанная за передачу данных о кораблях сотрудничала с Украиной за деньги