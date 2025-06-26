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Служащая украинского военкомата владеет девятью земельными участками - РИА Новости, 26.06.2025
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04:07 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ukraina-2025479862.html
Служащая украинского военкомата владеет девятью земельными участками
Служащая украинского военкомата владеет девятью земельными участками - РИА Новости, 26.06.2025
Служащая украинского военкомата владеет девятью земельными участками
Главный специалист отдела комплектования Золочевского территориального центра комплектования на Украине Василина Лозовая имеет в собственности как минимум... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T04:07:00+03:00
2025-06-26T04:07:00+03:00
украина
артем дмитрук
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Главный специалист отдела комплектования Золочевского территориального центра комплектования на Украине Василина Лозовая имеет в собственности как минимум девять земельных участков общей площадью свыше 5 гектаров, выяснило РИА Новости. Как следует из декларации за 2019 год, Лозовая уже тогда владела девятью участками земли. Чаще всего новые владения у сотрудницы ТЦК появлялись по праздникам – в Новый Год, в День всех влюбленных. Владельцем участка площадью 521 квадратный метр она стала 30 декабря 2005 года (хотя до 2019 года в декларациях его не указывала). Участок площадью 2500 квадратных метров оказался в собственности 31 декабря 2016 года, участок площадью 851 квадратных метров – также 31 декабря 2016 года, участок площадью 520 квадратных метров – 22 января 2018 года, участок площадью 1211 квадратных метров – 31 декабря 2018 года; участок площадью 15100 квадратных метров – 1 октября 2019 года. Владельцем участка площадью 561 квадратный метр Лозовая стала 14 февраля 2017 года, участка в 20364 квадратных метра - 27 апреля, а участка площадью 9190 квадратных метров - 15 июня того же года. Муж Лозовой Михаил, по имеющимся данным, работал в ПАО "Укртранснефть". Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 23 января заявлял, что мобилизация превратилась в бизнес: сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 до 10 тысяч долларов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250623/odessa-2024976479.html
https://ria.ru/20250620/ukraina-2024413522.html
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украина, артем дмитрук, верховная рада украины
Украина, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
Служащая украинского военкомата владеет девятью земельными участками

Служащая украинского военкомата Лозовая владеет девятью земельными участками

© РИА НовостиФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Главный специалист отдела комплектования Золочевского территориального центра комплектования на Украине Василина Лозовая имеет в собственности как минимум девять земельных участков общей площадью свыше 5 гектаров, выяснило РИА Новости.
Как следует из декларации за 2019 год, Лозовая уже тогда владела девятью участками земли. Чаще всего новые владения у сотрудницы ТЦК появлялись по праздникам – в Новый Год, в День всех влюбленных.
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Владельцем участка площадью 521 квадратный метр она стала 30 декабря 2005 года (хотя до 2019 года в декларациях его не указывала).
Участок площадью 2500 квадратных метров оказался в собственности 31 декабря 2016 года, участок площадью 851 квадратных метров – также 31 декабря 2016 года, участок площадью 520 квадратных метров – 22 января 2018 года, участок площадью 1211 квадратных метров – 31 декабря 2018 года; участок площадью 15100 квадратных метров – 1 октября 2019 года.
Владельцем участка площадью 561 квадратный метр Лозовая стала 14 февраля 2017 года, участка в 20364 квадратных метра - 27 апреля, а участка площадью 9190 квадратных метров - 15 июня того же года.
Муж Лозовой Михаил, по имеющимся данным, работал в ПАО "Укртранснефть".
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что военкоматы на Украине нуждаются в очистке, стоит обратить внимание на тотальную коррупцию внутри них и сократить их персонал. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук 23 января заявлял, что мобилизация превратилась в бизнес: сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 до 10 тысяч долларов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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