https://ria.ru/20250626/uchaschiesya-2025613054.html
Администрация Краснодарского края наградила талантливых учащихся
Администрация Краснодарского края наградила талантливых учащихся - РИА Новости, 26.06.2025
Администрация Краснодарского края наградила талантливых учащихся
Премии администрации Краснодарского края получили 50 победителей краевых, всероссийских и международных конкурсов, дипломы в Театре Защитника Отечества вручила... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:24:00+03:00
2025-06-26T17:24:00+03:00
2025-06-26T17:24:00+03:00
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вениамин кондратьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премии администрации Краснодарского края получили 50 победителей краевых, всероссийских и международных конкурсов, дипломы в Театре Защитника Отечества вручила министр культуры региона Виктория Лапина, сообщает пресс-служба администрации края. "Эта премия, учрежденная губернатором Вениамином Кондратьевым в 2016 году, – самая престижная награда для юных дарований Кубани. Мы гордимся вами и верим, что именно вы – будущее нашей культуры", – обратилась к участникам в ходе церемонии награждения Лапина. Руководитель ведомства поблагодарила педагогов и наставников, которые помогают раскрывать потенциал талантливых ребят. Обладателями премии стали представители образовательных организаций культуры и искусства Краснодарского края, победители краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Они добились успеха в различных видах искусства. Среди участников — учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств из Анапы, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Апшеронского, Гулькевичского, Кавказского и других районов. А также ученики Детской школы-интерната искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко, Специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей, студенты Новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича, Краснодарского краевого колледжа культуры, Сочинского колледжа искусств. Премия учреждена губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в 2016 году. За это время ее получили сотни молодых людей. Премиальный фонд в этом году составил 750 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250626/krasnodar-2025592936.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Администрация Краснодарского края наградила талантливых учащихся
В Краснодаре наградили талантливых учащихся учреждений культуры и искусства
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премии администрации Краснодарского края получили 50 победителей краевых, всероссийских и международных конкурсов, дипломы в Театре Защитника Отечества вручила министр культуры региона Виктория Лапина, сообщает пресс-служба администрации края.
"Эта премия, учрежденная губернатором Вениамином Кондратьевым в 2016 году, – самая престижная награда для юных дарований Кубани. Мы гордимся вами и верим, что именно вы – будущее нашей культуры", – обратилась к участникам в ходе церемонии награждения Лапина.
Руководитель ведомства поблагодарила педагогов и наставников, которые помогают раскрывать потенциал талантливых ребят.
Обладателями премии стали представители образовательных организаций культуры и искусства Краснодарского края, победители краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Они добились успеха в различных видах искусства.
Среди участников — учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств из Анапы, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Апшеронского, Гулькевичского, Кавказского и других районов. А также ученики Детской школы-интерната искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко, Специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей, студенты Новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича, Краснодарского краевого колледжа культуры, Сочинского колледжа искусств.
Премия учреждена губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в 2016 году. За это время ее получили сотни молодых людей. Премиальный фонд в этом году составил 750 тысяч рублей.