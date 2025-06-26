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Чэнь Цюфань рассказал о вероятных сценариях будущего в условиях развития ИИ
Чэнь Цюфань рассказал о вероятных сценариях будущего в условиях развития ИИ - РИА Новости, 26.06.2025
Чэнь Цюфань рассказал о вероятных сценариях будущего в условиях развития ИИ
Чэнь Цюфань рассказал о двух вероятных сценариях будущего в условиях развития ИИ. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:49:00+03:00
2025-06-26T19:49:00+03:00
2025-06-26T19:49:00+03:00
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Чэнь Цюфань рассказал о двух вероятных сценариях будущего в условиях развития ИИ.
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Чэнь Цюфань рассказал о двух вероятных сценариях будущего в условиях развития ИИ
Чэнь Цюфань на полях ПМЭФ рассказал о двух вероятных сценариях будущего в условиях развития искусственного интеллекта в ближайшие десятилетия. Автор книги "ИИ-2041. Десять образов нашего будущего" Чэнь Цюфань на полях ПМЭФ рассказал РИА Новости о двух вероятных сценариях будущего в условиях развития искусственного интеллекта в ближайшие десятилетия. "Лучший сценарий - это наше сосуществование с суперинтеллектом. Как его ни называйте, он может вывести нашу цивилизацию на новый уровень", - заявил китайский писатель заместителю директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александру Яковенко.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, искусственный интеллект (ии), видео
РИА Новости Аналитика, Видео, Искусственный интеллект (ИИ)
Чэнь Цюфань рассказал о вероятных сценариях будущего в условиях развития ИИ
Чэнь Цюфань рассказал о двух вероятных сценариях будущего в условиях развития ИИ.
2025-06-26T19:49
true
PT0M43S
Чэнь Цюфань рассказал о вероятных сценариях будущего в условиях развития ИИ
Читать ria.ru в
Чэнь Цюфань рассказал о двух вероятных сценариях будущего в условиях развития ИИ.