https://ria.ru/20250626/tsentr-2025481475.html

В Петербурге появится центр адаптации участников СВО с зависимостями

В Петербурге появится центр адаптации участников СВО с зависимостями - РИА Новости, 26.06.2025

В Петербурге появится центр адаптации участников СВО с зависимостями

Бесплатный центр психологической и социальной адаптации для алко- и наркозависимых участников СВО планируют открыть в Санкт-Петербурге в конце 2025 года,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:07:00+03:00

2025-06-26T05:07:00+03:00

2025-06-26T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

россия

псковская область

русская православная церковь

фонд президентских грантов

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Бесплатный центр психологической и социальной адаптации для алко- и наркозависимых участников СВО планируют открыть в Санкт-Петербурге в конце 2025 года, рассказал РИА Новости исполнительный директор фонда "Диакония", настоятель петербургского храма преподобной Марии Египетской священник Алексий Жигалов. Под эгидой благотворительного фонда "Диакония" Русской православной церкви уже более 20 лет действуют церковный центр помощи алко- и наркозависимым в Псковской области ("Пошитни") и центр социальной адаптации в Санкт-Петербурге. "На базе "Диаконии" в Петербурге мы создали отдельный проект - "Возвращение", где с 2022 года занимаемся социальной и психологической поддержкой ветеранов СВО и членов их семей. Сейчас мы получаем здание в Петербурге, сделаем там ремонт и, надеемся, в конце года откроем бесплатный центр социальной адаптации именно для тех, у кого есть и алко- наркозависимость, и психологическая травма, связанная с боевым опытом. Ведь таким людям кроме всего нужна еще помощь специалистов с опытом работы с посттравматическим стрессовым расстройством", - сказал отец Алексий Жигалов. Он отметил, что проект "Возвращение" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и социально ответственного бизнеса. "Ребят с зависимостями, которые вернулись с фронта в сложном психологическом состоянии, немало, и такая помощь - их социальная и психологическая адаптация - есть и будет очень востребована", - уверен собеседник агентства. Он добавил, что обратиться за психологической помощью можно на горячую линию "Диаконии" для ветеранов и членов их семьи в будние дни с 9.00-18:00 по телефону 8 (800) 300-60-79 - звонок бесплатный. Ранее руководитель направления помощи наркозависимым синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви Алексей Лазарев рассказал РИА Новости, что в 36 регионах России работают церковные центры помощи наркозависимым, там бесплатно помогают людям любого вероисповедания, хотя эти клиники заполнены лишь наполовину, поскольку не могут позволить себе широкую рекламу. Как ранее рассказывали РИА Новости в синодальном отделе РПЦ по благотворительности, в России работает 269 подразделений церковной системы бесплатной помощи наркозависимым. Среди них 46 реабилитационных центров, 76 консультационных пунктов, 106 групп поддержки. В среднем в православные центры помощи обращаются 3500 человек в год, до 600 человек проходят реабилитацию одномоментно. Для поддержки наркозависимых и их родственников действует единый федеральный телефон церковной помощи наркозависимым 8-800-600-16-93, по которому можно получить консультацию, найти подходящий центр для преодоления зависимости или программу реабилитации. Также получить информацию и сделать пожертвование на церковную систему бесплатной помощи наркозависимым можно на сайте Синодального отдела по благотворительности.

https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025090414.html

https://ria.ru/20250527/protezirovanie-2019391274.html

https://ria.ru/20250514/mironov-2016810127.html

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санкт-петербург, россия, псковская область, русская православная церковь, фонд президентских грантов