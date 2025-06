https://ria.ru/20250626/tramp-2025611872.html

Трамп: американских журналистов, написавших об атаке на Иран, могут уволить

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что журналистов газеты New York Times и телеканала CNN, ответственных за публикации о результатах удара Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана, могут уволить. "Ходит слух, что терпящая неудачу New York Times и фейковый CNN уволят репортеров, которые придумали эти фейковые истории про ядерные объекты Ирана, потому что они всё очень напутали. Посмотрим, что будет", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Американские СМИ, включая CNN, 24 июня сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации. Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей", а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание, раскритиковав телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

