https://ria.ru/20250626/tramp-2025479434.html

СМИ: Трамп может преждевременно объявить о назначении нового главы ФРС

СМИ: Трамп может преждевременно объявить о назначении нового главы ФРС - РИА Новости, 26.06.2025

СМИ: Трамп может преждевременно объявить о назначении нового главы ФРС

Президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T04:00:00+03:00

2025-06-26T04:00:00+03:00

2025-06-26T04:00:00+03:00

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дональд трамп

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скотт бессент

федеральная резервная система сша

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом, сообщает The Wall Street Journal. "Поскольку новый председатель не вступит в должность до мая следующего года, объявление кандидатуры этим летом или осенью будет значительно раньше традиционного трех-четырехмесячного переходного периода," – сообщила газета со ссылкой на источники. Среди кандидатов на эту должность: министр финансов Скотт Бессент, нынешний член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и его предшественник Кевин Уорш, а также директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, экс-президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Трамп продолжает резко критиковать председателя ФРС за медленное снижение процентных ставок. Во время саммита НАТО в среду он вновь назвал Пауэлла "очень посредственным человеком в умственном плане". Ранее Трамп неоднократно заявлял о возможном увольнении председателя ФРС.

https://ria.ru/20250618/inflyatsiya-2023711790.html

https://ria.ru/20250619/tramp-2024011585.html

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сша, дональд трамп, джером пауэлл, скотт бессент, федеральная резервная система сша, всемирный банк, нато