https://ria.ru/20250626/tramp-2025475554.html

СМИ: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите

СМИ: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите - РИА Новости, 26.06.2025

СМИ: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите

Некоторые европейские чиновники раздражены "подхалимским" поведением генсека НАТО Марка Рютте по отношению к президенту США Дональду Трампу на саммите альянса,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T02:19:00+03:00

2025-06-26T02:19:00+03:00

2025-06-26T02:19:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Некоторые европейские чиновники раздражены "подхалимским" поведением генсека НАТО Марка Рютте по отношению к президенту США Дональду Трампу на саммите альянса, сообщает газета Politico. В среду Рютте, комментируя сравнение Ирана и Израиля с детьми со стороны Трампа, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело. "Люди очень смущены... Да, саммит в целом прошел успешно. Но подхалимство было весьма чрезмерным", - приводит издание слова одно из чиновников. Как пишет газета, ряд европейских чиновников выразили недовольство в связи с раболепским поведением по отношению к Трампу.

https://ria.ru/20250626/ryutte-2025474558.html

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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, марк рютте, нато, politico