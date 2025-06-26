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СМИ: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите - РИА Новости, 26.06.2025
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02:19 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/tramp-2025475554.html
СМИ: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите
СМИ: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите
Некоторые европейские чиновники раздражены "подхалимским" поведением генсека НАТО Марка Рютте по отношению к президенту США Дональду Трампу на саммите альянса,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:19:00+03:00
2025-06-26T02:19:00+03:00
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марк рютте
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Некоторые европейские чиновники раздражены "подхалимским" поведением генсека НАТО Марка Рютте по отношению к президенту США Дональду Трампу на саммите альянса, сообщает газета Politico. В среду Рютте, комментируя сравнение Ирана и Израиля с детьми со стороны Трампа, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело. "Люди очень смущены... Да, саммит в целом прошел успешно. Но подхалимство было весьма чрезмерным", - приводит издание слова одно из чиновников. Как пишет газета, ряд европейских чиновников выразили недовольство в связи с раболепским поведением по отношению к Трампу.
https://ria.ru/20250626/ryutte-2025474558.html
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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, марк рютте, нато, politico
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Politico
СМИ: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите

Politico: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Некоторые европейские чиновники раздражены "подхалимским" поведением генсека НАТО Марка Рютте по отношению к президенту США Дональду Трампу на саммите альянса, сообщает газета Politico.
В среду Рютте, комментируя сравнение Ирана и Израиля с детьми со стороны Трампа, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.
"Люди очень смущены... Да, саммит в целом прошел успешно. Но подхалимство было весьма чрезмерным", - приводит издание слова одно из чиновников.
Как пишет газета, ряд европейских чиновников выразили недовольство в связи с раболепским поведением по отношению к Трампу.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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В миреСШАИранИзраильДональд ТрампМарк РюттеНАТОPolitico
 
 
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