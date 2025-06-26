https://ria.ru/20250626/taygan-2025685565.html

Владелец "Тайгана", пострадавший от нападения льва, начал ходить по палате

Владелец "Тайгана", пострадавший от нападения льва, начал ходить по палате - РИА Новости, 26.06.2025

Владелец "Тайгана", пострадавший от нападения льва, начал ходить по палате

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, начал самостоятельно передвигаться по палате, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T23:18:00+03:00

2025-06-26T23:18:00+03:00

2025-06-26T23:18:00+03:00

россия

республика крым

краснодар

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

сафари-парк "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, начал самостоятельно передвигаться по палате, сообщили в пресс-службе парка. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва - повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, но стабильное. Позже представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "С Олегом Алексеевичем все замечательно, он ходит уже по палате, написал целый список благодарностей и послание для подписчиков, а также распоряжений по управлению парком", - говорится в видеозаявлении пресс-службы, опубликованном на официальных аккаунтах парка в соцсетях. По словам представителей парка, Зубков быстро восстанавливается. "Он в стабильном эмоциональном состоянии, хорошем расположении духа. Он не любит, когда кто-то унывает, он оптимист. Он идет на поправку, перспективы замечательные", - сказали в пресс-службе и добавили, что пока Зубков не говорит, из-за операции, перенесенных после укуса льва в области шеи, но по словам врачей, это временно, он еще "запоет". Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html

https://ria.ru/20250626/lev-2025650723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика крым, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), сафари-парк "тайган"