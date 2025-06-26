Рейтинг@Mail.ru
Владелец "Тайгана", пострадавший от нападения льва, начал ходить по палате - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/taygan-2025685565.html
Владелец "Тайгана", пострадавший от нападения льва, начал ходить по палате
Владелец "Тайгана", пострадавший от нападения льва, начал ходить по палате - РИА Новости, 26.06.2025
Владелец "Тайгана", пострадавший от нападения льва, начал ходить по палате
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, начал самостоятельно передвигаться по палате, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:18:00+03:00
2025-06-26T23:18:00+03:00
россия
республика крым
краснодар
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
сафари-парк "тайган"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134431/89/1344318962_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_a7dfecf460f652ca900258161637a25c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, начал самостоятельно передвигаться по палате, сообщили в пресс-службе парка. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва - повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, но стабильное. Позже представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "С Олегом Алексеевичем все замечательно, он ходит уже по палате, написал целый список благодарностей и послание для подписчиков, а также распоряжений по управлению парком", - говорится в видеозаявлении пресс-службы, опубликованном на официальных аккаунтах парка в соцсетях. По словам представителей парка, Зубков быстро восстанавливается. "Он в стабильном эмоциональном состоянии, хорошем расположении духа. Он не любит, когда кто-то унывает, он оптимист. Он идет на поправку, перспективы замечательные", - сказали в пресс-службе и добавили, что пока Зубков не говорит, из-за операции, перенесенных после укуса льва в области шеи, но по словам врачей, это временно, он еще "запоет". Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html
https://ria.ru/20250626/lev-2025650723.html
россия
республика крым
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134431/89/1344318962_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c6d9a490f9ba2139f454e98573c150da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), сафари-парк "тайган"
Россия, Республика Крым, Краснодар, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Сафари-парк "Тайган"
Владелец "Тайгана", пострадавший от нападения льва, начал ходить по палате

Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков начал самостоятельно ходить по палате

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков гладит льва - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, начал самостоятельно передвигаться по палате, сообщили в пресс-службе парка.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва - повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, но стабильное. Позже представители парка сообщили, что Зубков пошел на поправку. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В парке "Тайган" рассказали, кто помог спасти директора
24 июня, 07:42
«
"С Олегом Алексеевичем все замечательно, он ходит уже по палате, написал целый список благодарностей и послание для подписчиков, а также распоряжений по управлению парком", - говорится в видеозаявлении пресс-службы, опубликованном на официальных аккаунтах парка в соцсетях.
По словам представителей парка, Зубков быстро восстанавливается.
"Он в стабильном эмоциональном состоянии, хорошем расположении духа. Он не любит, когда кто-то унывает, он оптимист. Он идет на поправку, перспективы замечательные", - сказали в пресс-службе и добавили, что пока Зубков не говорит, из-за операции, перенесенных после укуса льва в области шеи, но по словам врачей, это временно, он еще "запоет".
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Поездка ко львам перед нападением на владельца парка - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва
Вчера, 22:01
 
РоссияРеспублика КрымКраснодарОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Сафари-парк "Тайган"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала