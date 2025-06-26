Депутат Боля рассказал о травле православных священников в Молдавии
Депутат Боля: священников православной церкви Молдавии запугивают и допрашивают
© AP Photo / John McConnicoВ православном храме в Кишиневе
© AP Photo / John McConnico
В православном храме в Кишиневе . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Всё больше священников Молдавской православной церкви подвергаются допросам и запугиванию, заявил депутат молдавского парламента от политического блока "Победа" Василий Боля.
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"В последнее время всё больше священников и иерархов Молдавской митрополии подвергаются допросам и запугиваниям. Епископ Кагульско-Комратской епархии Анатолий был вызван в СИБ (Службу информации и безопасности - ред.), для "профилактической беседы" по поводу его присутствия на мероприятиях, организованных в Гагаузии. Хочу напомнить, что церковь отделена от государства. Епископ имеет право служить в своей епархии независимо от того, кто организует то или иное мероприятие. Подобные унизительные "беседы" становятся средством давления", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его мнению, недопустимо, чтобы к священнослужителям относились с подозрением в государстве, которое утверждает, что уважает религиозную свободу.
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"Люди, которые по воскресеньям ходят в церковь и причащаются, по понедельникам допрашивают и запугивают священников. Это настоящее лицемерие. Уважение к вере и достоинству друг друга не должно зависеть от государственных должностей", - отметил депутат.
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.