https://ria.ru/20250626/svyaschenniki-2025677661.html

Депутат Боля рассказал о травле православных священников в Молдавии

Депутат Боля рассказал о травле православных священников в Молдавии - РИА Новости, 26.06.2025

Депутат Боля рассказал о травле православных священников в Молдавии

Всё больше священников Молдавской православной церкви подвергаются допросам и запугиванию, заявил депутат молдавского парламента от политического блока "Победа" РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T21:58:00+03:00

2025-06-26T21:58:00+03:00

2025-06-26T21:58:00+03:00

религия

молдавия

гагаузия

кишинев

василий боля

евгения гуцул

румынская православная церковь

русская православная церковь

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Всё больше священников Молдавской православной церкви подвергаются допросам и запугиванию, заявил депутат молдавского парламента от политического блока "Победа" Василий Боля. "В последнее время всё больше священников и иерархов Молдавской митрополии подвергаются допросам и запугиваниям. Епископ Кагульско-Комратской епархии Анатолий был вызван в СИБ (Службу информации и безопасности - ред.), для "профилактической беседы" по поводу его присутствия на мероприятиях, организованных в Гагаузии. Хочу напомнить, что церковь отделена от государства. Епископ имеет право служить в своей епархии независимо от того, кто организует то или иное мероприятие. Подобные унизительные "беседы" становятся средством давления", - написал Боля в своем Telegram-канале.По его мнению, недопустимо, чтобы к священнослужителям относились с подозрением в государстве, которое утверждает, что уважает религиозную свободу. "Люди, которые по воскресеньям ходят в церковь и причащаются, по понедельникам допрашивают и запугивают священников. Это настоящее лицемерие. Уважение к вере и достоинству друг друга не должно зависеть от государственных должностей", - отметил депутат. Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020363441.html

https://ria.ru/20250419/moldaviya-2012263570.html

https://ria.ru/20250615/religiya-2022965016.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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Наталья Макарова

молдавия, гагаузия, кишинев, василий боля, евгения гуцул, румынская православная церковь, русская православная церковь, sputnik молдова