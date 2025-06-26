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Депутат Боля рассказал о травле православных священников в Молдавии - РИА Новости, 26.06.2025
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Религия
 
21:58 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/svyaschenniki-2025677661.html
Депутат Боля рассказал о травле православных священников в Молдавии
Депутат Боля рассказал о травле православных священников в Молдавии - РИА Новости, 26.06.2025
Депутат Боля рассказал о травле православных священников в Молдавии
Всё больше священников Молдавской православной церкви подвергаются допросам и запугиванию, заявил депутат молдавского парламента от политического блока "Победа" РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:58:00+03:00
2025-06-26T21:58:00+03:00
религия
молдавия
гагаузия
кишинев
василий боля
евгения гуцул
румынская православная церковь
русская православная церковь
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Всё больше священников Молдавской православной церкви подвергаются допросам и запугиванию, заявил депутат молдавского парламента от политического блока "Победа" Василий Боля. &quot;В последнее время всё больше священников и иерархов Молдавской митрополии подвергаются допросам и запугиваниям. Епископ Кагульско-Комратской епархии Анатолий был вызван в СИБ (Службу информации и безопасности - ред.), для &quot;профилактической беседы&quot; по поводу его присутствия на мероприятиях, организованных в Гагаузии. Хочу напомнить, что церковь отделена от государства. Епископ имеет право служить в своей епархии независимо от того, кто организует то или иное мероприятие. Подобные унизительные &quot;беседы&quot; становятся средством давления&quot;, - написал Боля в своем Telegram-канале.По его мнению, недопустимо, чтобы к священнослужителям относились с подозрением в государстве, которое утверждает, что уважает религиозную свободу. "Люди, которые по воскресеньям ходят в церковь и причащаются, по понедельникам допрашивают и запугивают священников. Это настоящее лицемерие. Уважение к вере и достоинству друг друга не должно зависеть от государственных должностей", - отметил депутат. Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020363441.html
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молдавия, гагаузия, кишинев, василий боля, евгения гуцул, румынская православная церковь, русская православная церковь, sputnik молдова
Религия, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Василий Боля, Евгения Гуцул, Румынская православная церковь, Русская православная церковь, Sputnik Молдова
Депутат Боля рассказал о травле православных священников в Молдавии

Депутат Боля: священников православной церкви Молдавии запугивают и допрашивают

© AP Photo / John McConnicoВ православном храме в Кишиневе
В православном храме в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / John McConnico
В православном храме в Кишиневе . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Всё больше священников Молдавской православной церкви подвергаются допросам и запугиванию, заявил депутат молдавского парламента от политического блока "Победа" Василий Боля.
«

"В последнее время всё больше священников и иерархов Молдавской митрополии подвергаются допросам и запугиваниям. Епископ Кагульско-Комратской епархии Анатолий был вызван в СИБ (Службу информации и безопасности - ред.), для "профилактической беседы" по поводу его присутствия на мероприятиях, организованных в Гагаузии. Хочу напомнить, что церковь отделена от государства. Епископ имеет право служить в своей епархии независимо от того, кто организует то или иное мероприятие. Подобные унизительные "беседы" становятся средством давления", - написал Боля в своем Telegram-канале.

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По его мнению, недопустимо, чтобы к священнослужителям относились с подозрением в государстве, которое утверждает, что уважает религиозную свободу.
«
"Люди, которые по воскресеньям ходят в церковь и причащаются, по понедельникам допрашивают и запугивают священников. Это настоящее лицемерие. Уважение к вере и достоинству друг друга не должно зависеть от государственных должностей", - отметил депутат.
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
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Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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РелигияМолдавияГагаузияКишиневВасилий БоляЕвгения ГуцулРумынская православная церковьРусская православная церковьSputnik Молдова
 
 
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