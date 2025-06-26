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Бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 26.06.2025 (обновлено: 12:18 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/svo-2025527360.html
Бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ
Бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 26.06.2025
Бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ
Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих в зоне действий группировки "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:07:00+03:00
2025-06-26T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
киев
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих в зоне действий группировки "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сводке ведомства.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоная Зирка, Камышеваха, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Сладкое Запорожской области.
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киев
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, киев, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Киев, Запорожская область, Безопасность
Бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский веннослужащий в зоне проведения СВО
Российский веннослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский веннослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих в зоне действий группировки "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сводке ведомства.
Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоная Зирка, Камышеваха, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Сладкое Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКиевЗапорожская областьБезопасность
 
 
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