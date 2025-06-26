https://ria.ru/20250626/svo-2025527360.html

Бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

Бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ - РИА Новости, 26.06.2025

Бойцы "Востока" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих в зоне действий группировки "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:07:00+03:00

2025-06-26T12:07:00+03:00

2025-06-26T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 200 военнослужащих в зоне действий группировки "Восток", сообщило в четверг Минобороны РФ."ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сводке ведомства.Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоная Зирка, Камышеваха, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Сладкое Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, киев, запорожская область, безопасность