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В Приморье аферисты пытались украсть деньги у участника СВО - РИА Новости, 26.06.2025
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10:32 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/svo-2025508038.html
В Приморье аферисты пытались украсть деньги у участника СВО
В Приморье аферисты пытались украсть деньги у участника СВО - РИА Новости, 26.06.2025
В Приморье аферисты пытались украсть деньги у участника СВО
Сотрудниками полиции пресечена попытка похищения денежных средств двух местных жителей в Приморье, один из которых выдавал себя за участника СВО, сообщает... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:32:00+03:00
2025-06-26T10:32:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
владивосток
ирина волк
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Сотрудниками полиции пресечена попытка похищения денежных средств двух местных жителей в Приморье, один из которых выдавал себя за участника СВО, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Приморскому краю пресекли хищение денежных средств своего земляка, который находится в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что двое местных жителей подделали паспорт военнослужащего и пришли к нотариусу. Один из них выдал себя за участника СВО и оформил доверенность, позволяющую его сообщнику пользоваться якобы его банковским счетом. После получения этого документа аферисты получили доступ примерно к 2 миллионам рублей, находившимся на вкладе потерпевшего. Сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые не успели воспользоваться украденными средствами. Во время обысков по местам жительства задержанных были изъяты 23 мобильных телефона, компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты, наличные деньги, паспорт гражданина РФ с признаками подделки, 28 нотариальных доверенностей, оформленных на третьих лиц, а также другие предметы и документы, имеющие значение в качестве доказательств. Следователь Следственного управления УМВД России по Владивостоку возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество. Фигуранты арестованы.
https://ria.ru/20250610/svo-2022012587.html
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происшествия, россия, приморский край, владивосток, ирина волк
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток, Ирина Волк
В Приморье аферисты пытались украсть деньги у участника СВО

В Приморье аферисты пытались украсть два миллиона рублей у участника СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Сотрудниками полиции пресечена попытка похищения денежных средств двух местных жителей в Приморье, один из которых выдавал себя за участника СВО, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Приморскому краю пресекли хищение денежных средств своего земляка, который находится в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что двое местных жителей подделали паспорт военнослужащего и пришли к нотариусу. Один из них выдал себя за участника СВО и оформил доверенность, позволяющую его сообщнику пользоваться якобы его банковским счетом. После получения этого документа аферисты получили доступ примерно к 2 миллионам рублей, находившимся на вкладе потерпевшего.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые не успели воспользоваться украденными средствами.
Во время обысков по местам жительства задержанных были изъяты 23 мобильных телефона, компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты, наличные деньги, паспорт гражданина РФ с признаками подделки, 28 нотариальных доверенностей, оформленных на третьих лиц, а также другие предметы и документы, имеющие значение в качестве доказательств.
Следователь Следственного управления УМВД России по Владивостоку возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество. Фигуранты арестованы.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивостокИрина Волк
 
 
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