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ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области
ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области - РИА Новости, 26.06.2025
ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области
Удары нанесены по складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления теробороны, а также узлам противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:55:00+03:00
2025-06-26T09:55:00+03:00
2025-06-26T09:55:00+03:00
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харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Удары нанесены по складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления теробороны, а также узлам противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковская область – пять ударов…. Склады ГСМ, пункты управления теробороны, узлы ПВО", - сказал Лебедев.
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области
Лебедев: ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области