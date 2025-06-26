https://ria.ru/20250626/svo-2025500918.html

ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области

ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области - РИА Новости, 26.06.2025

ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области

Удары нанесены по складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления теробороны, а также узлам противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T09:55:00+03:00

2025-06-26T09:55:00+03:00

2025-06-26T09:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Удары нанесены по складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления теробороны, а также узлам противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковская область – пять ударов…. Склады ГСМ, пункты управления теробороны, узлы ПВО", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html

харьковская область

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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины