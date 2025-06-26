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ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/svo-2025500918.html
ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области
ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области - РИА Новости, 26.06.2025
ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области
Удары нанесены по складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления теробороны, а также узлам противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:55:00+03:00
2025-06-26T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Удары нанесены по складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления теробороны, а также узлам противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Харьковская область – пять ударов…. Склады ГСМ, пункты управления теробороны, узлы ПВО", - сказал Лебедев.
https://ria.ru/20250625/bpla-2025258423.html
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области

Лебедев: ВС России нанесли удары по узлам украинской ПВО в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зона СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Удары нанесены по складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления теробороны, а также узлам противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Харьковская область – пять ударов…. Склады ГСМ, пункты управления теробороны, узлы ПВО", - сказал Лебедев.
Удар Геранями по цеху сборки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ВС России ударили "Геранями" по цеху сборки украинских БПЛА
25 июня, 09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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