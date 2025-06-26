https://ria.ru/20250626/svo-2025495939.html
Новосибирский депутат, обвиняемый во взятке, отправился на СВО
Новосибирский депутат, обвиняемый во взятке, отправился на СВО - РИА Новости, 26.06.2025
Новосибирский депутат, обвиняемый во взятке, отправился на СВО
Экс-кандидат в мэры Новосибирска, депутат горсовета Игорь Украинцев, обвиняемый в получении особо крупной взятки от руководителя строительной компании, заключил РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:20:00+03:00
2025-06-26T09:20:00+03:00
2025-06-26T09:20:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Экс-кандидат в мэры Новосибирска, депутат горсовета Игорь Украинцев, обвиняемый в получении особо крупной взятки от руководителя строительной компании, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, говорится в постановлении Центрального районного суда Новосибирска. Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении производства по уголовному делу и отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Украинцева в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. "Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 24.06.2025 производство по уголовному делу в отношении Украинцева И.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, приостановлено до момента возникновения реальной возможности участия Украинцева И.С. в судебном разбирательстве. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена", - говорится в сообщении суда в четверг. В свою очередь депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков сообщил журналистам, что Украинцев не признает обвинений и не боится предстать перед судом, однако уже год провел в вынужденном бездействии в СИЗО, в связи с чем при первой возможности подписал контракт с Минобороны и отбыл на службу в новых регионах РФ в рамках спецоперации. По данным СУСК по Новосибирской области, в 2022-2023 годы Украинцев под угрозой распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании, систематически получал от ее руководителя деньги в общей сумме более 3 миллионов рублей "за лоббирование интересов компании при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов города Новосибирска в сфере градостроительства". В прокуратуре Новосибирской области в начале июня 2025 года утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Санкцией части 6 статьи 290 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Уголовное дело поступило для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска. Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев ранее возглавлял региональное отделение партии "Зеленые", является независимым депутатом совета депутатов Новосибирска. Украинцев весной 2024 года принял участие в конкурсе на пост мэра Новосибирска. Из 17 претендентов только он и победивший в итоге вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев прошли конкурсный отбор.
https://ria.ru/20250606/starkov-2021346059.html
https://ria.ru/20241021/advokat-1979054179.html
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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, илья поляков, максим кудрявцев
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Илья Поляков, Максим Кудрявцев
Новосибирский депутат, обвиняемый во взятке, отправился на СВО
Новосибирский депутат Украинцев, обвиняемый во взятке, отправился на СВО
НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Экс-кандидат в мэры Новосибирска, депутат горсовета Игорь Украинцев, обвиняемый в получении особо крупной взятки от руководителя строительной компании, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, говорится в постановлении Центрального районного суда Новосибирска.
Центральный районный суд Новосибирска
рассмотрел ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении производства по уголовному делу и отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Украинцева в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ
.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 24.06.2025 производство по уголовному делу в отношении Украинцева И.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, приостановлено до момента возникновения реальной возможности участия Украинцева И.С. в судебном разбирательстве. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена", - говорится в сообщении суда в четверг.
В свою очередь депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков
сообщил журналистам, что Украинцев не признает обвинений и не боится предстать перед судом, однако уже год провел в вынужденном бездействии в СИЗО, в связи с чем при первой возможности подписал контракт с Минобороны и отбыл на службу в новых регионах РФ в рамках спецоперации.
По данным СУСК по Новосибирской области, в 2022-2023 годы Украинцев под угрозой распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании, систематически получал от ее руководителя деньги в общей сумме более 3 миллионов рублей "за лоббирование интересов компании при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов города Новосибирска в сфере градостроительства".
В прокуратуре Новосибирской области в начале июня 2025 года утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Санкцией части 6 статьи 290 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Уголовное дело поступило для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска.
Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев ранее возглавлял региональное отделение партии "Зеленые", является независимым депутатом совета депутатов Новосибирска. Украинцев весной 2024 года принял участие в конкурсе на пост мэра Новосибирска. Из 17 претендентов только он и победивший в итоге вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев
прошли конкурсный отбор.