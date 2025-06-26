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Новосибирский депутат, обвиняемый во взятке, отправился на СВО

Новосибирский депутат, обвиняемый во взятке, отправился на СВО - РИА Новости, 26.06.2025

Новосибирский депутат, обвиняемый во взятке, отправился на СВО

Экс-кандидат в мэры Новосибирска, депутат горсовета Игорь Украинцев, обвиняемый в получении особо крупной взятки от руководителя строительной компании, заключил РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T09:20:00+03:00

2025-06-26T09:20:00+03:00

2025-06-26T09:20:00+03:00

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Экс-кандидат в мэры Новосибирска, депутат горсовета Игорь Украинцев, обвиняемый в получении особо крупной взятки от руководителя строительной компании, заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, говорится в постановлении Центрального районного суда Новосибирска. Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении производства по уголовному делу и отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Украинцева в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. "Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 24.06.2025 производство по уголовному делу в отношении Украинцева И.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, приостановлено до момента возникновения реальной возможности участия Украинцева И.С. в судебном разбирательстве. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена", - говорится в сообщении суда в четверг. В свою очередь депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков сообщил журналистам, что Украинцев не признает обвинений и не боится предстать перед судом, однако уже год провел в вынужденном бездействии в СИЗО, в связи с чем при первой возможности подписал контракт с Минобороны и отбыл на службу в новых регионах РФ в рамках спецоперации. По данным СУСК по Новосибирской области, в 2022-2023 годы Украинцев под угрозой распространения в СМИ сведений, порочащих честь и достоинство жителя региона и деловую репутацию строительной компании, систематически получал от ее руководителя деньги в общей сумме более 3 миллионов рублей "за лоббирование интересов компании при рассмотрении вопросов и принятии решений Советом депутатов города Новосибирска в сфере градостроительства". В прокуратуре Новосибирской области в начале июня 2025 года утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Санкцией части 6 статьи 290 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки. Уголовное дело поступило для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска. Депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев ранее возглавлял региональное отделение партии "Зеленые", является независимым депутатом совета депутатов Новосибирска. Украинцев весной 2024 года принял участие в конкурсе на пост мэра Новосибирска. Из 17 претендентов только он и победивший в итоге вице-губернатор Новосибирской области Максим Кудрявцев прошли конкурсный отбор.

https://ria.ru/20250606/starkov-2021346059.html

https://ria.ru/20241021/advokat-1979054179.html

https://ria.ru/20240910/voenkom-1971952548.html

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происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, илья поляков, максим кудрявцев