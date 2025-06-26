https://ria.ru/20250626/surgut-2025534736.html
В мэрии Сургута проходят обыски
В мэрии Сургута проходят обыски - РИА Новости, 26.06.2025
В мэрии Сургута проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в администрации Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе, им оказывается помощь в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:39:00+03:00
2025-06-26T12:39:00+03:00
2025-06-26T12:39:00+03:00
происшествия
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в администрации Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе, им оказывается помощь в проведении мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. В четверг в ряде Telegram-каналов появилась информация о задержании якобы одного действующего сотрудника мэрии и одного бывшего. "Действия правоохранительных органов осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Администрация Сургута работает в тесном взаимодействии со следственными органами, оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий", – сказали в пресс-службе. Официальных комментариев по данной теме от силовых структур не было. Сургут – самый крупный город Ханты-Мансийского автономного округа с населением около 430 тысяч человек.
https://ria.ru/20250626/dagestan-2025511376.html
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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ
В мэрии Сургута проходят обыски
В администрации Сургута проводят обыски