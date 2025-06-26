Специалисты восстановили плавучесть судна, получившего пробоины на Енисее
Озерских: плавучесть судна, получившего пробоины на Енисее, была восстановлена
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПотерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства на реке Енисей. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Плавучесть судна, получившее пробоины на реке Енисей в Красноярском крае, восстановлена, специалисты готовятся к транспортировке судна в ремонтные доки, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских.
"Главный результат вчерашнего дня – восстановление плавучести судна и подготовка его к транспортировке к месту ремонта. Теплоход находится на плаву с креном на левый борт, но речники уверены, что это не помешает его доставке в док. При проведении работ освободили от воды большую часть отсеков, устранили оставшиеся пробоины", - сообщил Озерских в своем Telegram-канале.
Перед операцией по подъёму судна, по словам главы Казачинского района, были установлены дополнительные боны, а также велась постоянная обработка акватории сорбентом.
"Сегодня запланированы работы по разгрузке аварийного судна от ремонтных материалов и оборудования, подготовка к транспортировке в зону ремонта. А также мониторинг водной поверхности реки Енисей и береговой линии на предмет наличия нефтепродуктов", - подчеркнул Юрий Озерских.
Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и было частично затоплено. Позже в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ.