https://ria.ru/20250626/sudno-2025488371.html

Специалисты восстановили плавучесть судна, получившего пробоины на Енисее

Специалисты восстановили плавучесть судна, получившего пробоины на Енисее - РИА Новости, 26.06.2025

Специалисты восстановили плавучесть судна, получившего пробоины на Енисее

Плавучесть судна, получившее пробоины на реке Енисей в Красноярском крае, восстановлена, специалисты готовятся к транспортировке судна в ремонтные доки, сообщил РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:35:00+03:00

2025-06-26T07:35:00+03:00

2025-06-26T07:35:00+03:00

происшествия

красноярский край

енисейский район

россия

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Плавучесть судна, получившее пробоины на реке Енисей в Красноярском крае, восстановлена, специалисты готовятся к транспортировке судна в ремонтные доки, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских. "Главный результат вчерашнего дня – восстановление плавучести судна и подготовка его к транспортировке к месту ремонта. Теплоход находится на плаву с креном на левый борт, но речники уверены, что это не помешает его доставке в док. При проведении работ освободили от воды большую часть отсеков, устранили оставшиеся пробоины", - сообщил Озерских в своем Telegram-канале. Перед операцией по подъёму судна, по словам главы Казачинского района, были установлены дополнительные боны, а также велась постоянная обработка акватории сорбентом. "Сегодня запланированы работы по разгрузке аварийного судна от ремонтных материалов и оборудования, подготовка к транспортировке в зону ремонта. А также мониторинг водной поверхности реки Енисей и береговой линии на предмет наличия нефтепродуктов", - подчеркнул Юрий Озерских. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района сообщала, что судно получило пробоину на реке Енисей, из-за чего в воду попало 10-15 тонн дизельного топлива. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно ударилось о подводное препятствие и было частично затоплено. Позже в краевой прокуратуре сообщили РИА Новости, что судно принадлежит тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство". Следователи Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта и обращения экологически опасных веществ.

https://ria.ru/20250621/enisey-2024448712.html

https://ria.ru/20250617/kilometry-2023263925.html

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происшествия, красноярский край, енисейский район, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)