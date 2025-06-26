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Каспаров* сыграл важную роль в плане по смене власти в Южном Судане - РИА Новости, 26.06.2025
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16:05 26.06.2025 (обновлено: 16:22 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/sudan-2025589685.html
Каспаров* сыграл важную роль в плане по смене власти в Южном Судане
Каспаров* сыграл важную роль в плане по смене власти в Южном Судане - РИА Новости, 26.06.2025
Каспаров* сыграл важную роль в плане по смене власти в Южном Судане
Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* (признан в РФ иноагентом) сыграл существенную роль в предполагаемом плане по смене власти в Южном Судане,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:05:00+03:00
2025-06-26T16:22:00+03:00
южный судан
в мире
гарри каспаров
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* (признан в РФ иноагентом) сыграл существенную роль в предполагаемом плане по смене власти в Южном Судане, говорится в судебных материалах США, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В марте 2024 года прокуроры США в штате Аризона обвинили стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан - их родную страну. В обвинительном заключении говорится, что они, предположительно, хотели купить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство.По словам адвокатов Кича и Аджака, несмотря на то, что в деле был замешан ряд других "известных и неизвестных" правительству США лиц, в том числе Каспаров*, обвинения были предъявлены только их подзащитным."Каспаров* был необходим для (осуществления - ред.) предполагаемого плана по смене власти в Южном Судане. Он неоднократно встречался с Аджаком и другими участниками, работая над привлечением источников финансирования для закупки оружия... Предполагаемый сговор был невозможен без участия Каспарова*", - говорится в ходатайстве адвоката, поданном в суд по делу Питера Аджака, обвиняемого в заговоре с целью организации поставок оружия для вооружённого переворота.Адвокаты утверждают, что Каспаров*, имеющий "связи, которые представляют интерес для американского правительства", якобы убедил соучредителя американской торговой фирмы Jane Street Роберта Граньери профинансировать план по закупке оружия для подготовки переворота.Ранее агентство Блумберг сообщило, что Граньери подтвердил, что его заставили финансировать этот заговор, но якобы обманным путем.Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. В марте 2024 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.* В 2022 году был признан в России иноагентом, в 2024 году внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html
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4.7
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южный судан, в мире, гарри каспаров
Южный Судан, В мире, Гарри Каспаров
Каспаров* сыграл важную роль в плане по смене власти в Южном Судане

Каспаров сыграл существенную роль в плане по смене власти в Южном Судане

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкГарри Каспаров
Гарри Каспаров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Гарри Каспаров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* (признан в РФ иноагентом) сыграл существенную роль в предполагаемом плане по смене власти в Южном Судане, говорится в судебных материалах США, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В марте 2024 года прокуроры США в штате Аризона обвинили стипендиата Гарварда Питера Аджака и активиста Абарахама Кича в заговоре с целью экспорта оружия в Южный Судан - их родную страну. В обвинительном заключении говорится, что они, предположительно, хотели купить автоматы Калашникова, ракеты Stinger и гранаты, чтобы свергнуть южносуданское правительство.
По словам адвокатов Кича и Аджака, несмотря на то, что в деле был замешан ряд других "известных и неизвестных" правительству США лиц, в том числе Каспаров*, обвинения были предъявлены только их подзащитным.
"Каспаров* был необходим для (осуществления - ред.) предполагаемого плана по смене власти в Южном Судане. Он неоднократно встречался с Аджаком и другими участниками, работая над привлечением источников финансирования для закупки оружия... Предполагаемый сговор был невозможен без участия Каспарова*", - говорится в ходатайстве адвоката, поданном в суд по делу Питера Аджака, обвиняемого в заговоре с целью организации поставок оружия для вооружённого переворота.
Адвокаты утверждают, что Каспаров*, имеющий "связи, которые представляют интерес для американского правительства", якобы убедил соучредителя американской торговой фирмы Jane Street Роберта Граньери профинансировать план по закупке оружия для подготовки переворота.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Граньери подтвердил, что его заставили финансировать этот заговор, но якобы обманным путем.
Минюст РФ включил завершившего спортивную карьеру и ушедшего в политику Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. В марте 2024 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов.
* В 2022 году был признан в России иноагентом, в 2024 году внесен в реестр террористов и экстремистов.
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