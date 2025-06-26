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В Красноярске избрали меру пресечения подозреваемым в легализации мигрантов
В Красноярске избрали меру пресечения подозреваемым в легализации мигрантов - РИА Новости, 26.06.2025
В Красноярске избрали меру пресечения подозреваемым в легализации мигрантов
Суд в Красноярске избрал меру пресечения трем красноярцам по подозрению в незаконной легализации около тысячи мигрантов, сообщает ГСУСК России по Красноярскому... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:10:00+03:00
2025-06-26T22:10:00+03:00
2025-06-26T22:10:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Суд в Красноярске избрал меру пресечения трем красноярцам по подозрению в незаконной легализации около тысячи мигрантов, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия двоим жителям Красноярска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотруднику Многофункционального центра избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. В четверг в СК РФ сообщили, с января 2022-го по апрель 2025 года подозреваемые действовали в составе преступной группы, организовав устойчивый канал незаконной легализации иностранных граждан на территории Красноярска. Это осуществлялось путем фиктивной регистрации и трудоустройства мигрантов. Два жителя Красноярска изготавливали поддельные трудовые договоры для иностранцев и подыскивали квартиры для их фиктивной регистрации, не уведомляя арендодателей. Сотрудник МФЦ, осведомленная о предоставлении ей фиктивных документов, занималась постановкой мигрантов на учет. За свои услуги, по данным СК РФ, сообщники получали от мигрантов вознаграждение в размере от 1,5 до 3,5 тысячи рублей.
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске избрали меру пресечения подозреваемым в легализации мигрантов
Суд в Красноярске избрал меру пресечения 3 подозреваемым в легализации мигрантов