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В Красноярске избрали меру пресечения подозреваемым в легализации мигрантов - РИА Новости, 26.06.2025
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22:10 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/sud-2025679688.html
В Красноярске избрали меру пресечения подозреваемым в легализации мигрантов
В Красноярске избрали меру пресечения подозреваемым в легализации мигрантов - РИА Новости, 26.06.2025
В Красноярске избрали меру пресечения подозреваемым в легализации мигрантов
Суд в Красноярске избрал меру пресечения трем красноярцам по подозрению в незаконной легализации около тысячи мигрантов, сообщает ГСУСК России по Красноярскому... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:10:00+03:00
2025-06-26T22:10:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Суд в Красноярске избрал меру пресечения трем красноярцам по подозрению в незаконной легализации около тысячи мигрантов, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия двоим жителям Красноярска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотруднику Многофункционального центра избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. В четверг в СК РФ сообщили, с января 2022-го по апрель 2025 года подозреваемые действовали в составе преступной группы, организовав устойчивый канал незаконной легализации иностранных граждан на территории Красноярска. Это осуществлялось путем фиктивной регистрации и трудоустройства мигрантов. Два жителя Красноярска изготавливали поддельные трудовые договоры для иностранцев и подыскивали квартиры для их фиктивной регистрации, не уведомляя арендодателей. Сотрудник МФЦ, осведомленная о предоставлении ей фиктивных документов, занималась постановкой мигрантов на учет. За свои услуги, по данным СК РФ, сообщники получали от мигрантов вознаграждение в размере от 1,5 до 3,5 тысячи рублей.
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске избрали меру пресечения подозреваемым в легализации мигрантов

Суд в Красноярске избрал меру пресечения 3 подозреваемым в легализации мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Суд в Красноярске избрал меру пресечения трем красноярцам по подозрению в незаконной легализации около тысячи мигрантов, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.
"Центральным районным судом города Красноярска по ходатайству следствия двоим жителям Красноярска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотруднику Многофункционального центра избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
В четверг в СК РФ сообщили, с января 2022-го по апрель 2025 года подозреваемые действовали в составе преступной группы, организовав устойчивый канал незаконной легализации иностранных граждан на территории Красноярска. Это осуществлялось путем фиктивной регистрации и трудоустройства мигрантов. Два жителя Красноярска изготавливали поддельные трудовые договоры для иностранцев и подыскивали квартиры для их фиктивной регистрации, не уведомляя арендодателей. Сотрудник МФЦ, осведомленная о предоставлении ей фиктивных документов, занималась постановкой мигрантов на учет.
За свои услуги, по данным СК РФ, сообщники получали от мигрантов вознаграждение в размере от 1,5 до 3,5 тысячи рублей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
В Москве проверят два хостела, где могут проживать нелегальные мигранты
20 июня, 14:48
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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