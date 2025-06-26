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Путин продлил право на отсрочку от призыва для старообрядцев

Путин продлил право на отсрочку от призыва для старообрядцев - РИА Новости, 26.06.2025

Путин продлил право на отсрочку от призыва для старообрядцев

Президент Владимир Путин продлил право на отсрочку от призыва на службу для старообрядцев до 2030 года, следует из указа на официальном портале опубликования... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:05:00+03:00

2025-06-26T16:05:00+03:00

2025-06-26T17:09:00+03:00

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русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин продлил право на отсрочку от призыва на службу для старообрядцев до 2030 года, следует из указа на официальном портале опубликования правовых актов."Внести в указ президента Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. №256 "О предоставлении старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу" ... изменение, заменив в пункте 1 слова "в 2020-2025 года" словами "В 2020-2030 годах", — говорится в документе.В предыдущей версии указа соотечественники-старообрядцы, приехавшие из-за рубежа для проживания на территории Дальневосточного федерального округа, имели право не призываться на военную службу в 2020-2025 годах. Это было сделано по просьбе митрополита Московского и всея Руси Русской православной церкви.

https://ria.ru/20250519/svyaschennik-2017816825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, призыв, старообрядцы, русская православная церковь, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)