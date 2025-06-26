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Стамбул остается площадкой переговоров России и Украины, заявили в МИД
Стамбул остается площадкой переговоров России и Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 26.06.2025
Стамбул остается площадкой переговоров России и Украины, заявили в МИД
Москва исходит из того, что Стамбул остается площадкой проведения прямых переговоров РФ и Украины, сроки нового раунда определяются главами делегаций,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:26:00+03:00
2025-06-26T17:26:00+03:00
2025-06-26T17:53:00+03:00
стамбул
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
владимир мединский
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва исходит из того, что Стамбул остается площадкой проведения прямых переговоров РФ и Украины, сроки нового раунда определяются главами делегаций, информация от них ожидается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса. А что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций, помощником президента нашей страны Владимиром Ростиславовичем Мединским и с украинской стороны - Умеровым, так что ждем от них информации", - сказала Захарова на брифинге.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
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стамбул, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир мединский
Стамбул, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Владимир Мединский
Стамбул остается площадкой переговоров России и Украины, заявили в МИД
МИД: Стамбул остается площадкой переговоров России и Украины