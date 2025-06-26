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CNN: США обсудят помощь Ирану в создании гражданской ядерной программы - РИА Новости, 26.06.2025
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20:51 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ssha-2025672054.html
CNN: США обсудят помощь Ирану в создании гражданской ядерной программы
CNN: США обсудят помощь Ирану в создании гражданской ядерной программы - РИА Новости, 26.06.2025
CNN: США обсудят помощь Ирану в создании гражданской ядерной программы
Белый дом обсуждает помощь Ирану в получении доступа к сумме до 30 миллиардов долларов для создания гражданской ядерной программы и обдумывает возможность... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:51:00+03:00
2025-06-26T20:51:00+03:00
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белый дом обсуждает помощь Ирану в получении доступа к сумме до 30 миллиардов долларов для создания гражданской ядерной программы и обдумывает возможность замены ядерного объекта ИРИ в Фордо на программу, которую оплатят союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Согласно телеканалу, США и страны Ближнего Востока продолжали говорить с Ираном даже на фоне ударов Израиля, дискуссии продолжились на этой неделе. "Среди обсуждаемых условий... - инвестиции на сумму примерно в 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу, не допускающую обогащения, которая будет использоваться в гражданских... целях", - говорится в сообщении CNN. Канал отмечает, что эти средства, по мнению американских властей, должны быть предоставлены арабскими странами. "Другие стимулы включают потенциальное снятие некоторых санкций против Ирана и разрешение Тегерану получить доступ к 6 миллиардам долларов, которые находятся... на счетах в иностранных банках... Другая идея..., которая на данный момент рассматривается, - это (убедить - ред,) поддерживаемых США союзников в Персидском заливе оплатить замену ядерного объекта в Фордо... на программу, которая не предусматривает обогащение", - указывает телеканал. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250626/shiltag-2025662761.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
CNN: США обсудят помощь Ирану в создании гражданской ядерной программы

CNN: Белый дом обсудит помощь Ирану в создании гражданской ядерной программы

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белый дом обсуждает помощь Ирану в получении доступа к сумме до 30 миллиардов долларов для создания гражданской ядерной программы и обдумывает возможность замены ядерного объекта ИРИ в Фордо на программу, которую оплатят союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Согласно телеканалу, США и страны Ближнего Востока продолжали говорить с Ираном даже на фоне ударов Израиля, дискуссии продолжились на этой неделе.
Представитель Лиги арабских государств Валид Хамед Шилтаг о нападении Израиля на Иран - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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"Среди обсуждаемых условий... - инвестиции на сумму примерно в 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу, не допускающую обогащения, которая будет использоваться в гражданских... целях", - говорится в сообщении CNN.
Канал отмечает, что эти средства, по мнению американских властей, должны быть предоставлены арабскими странами.
"Другие стимулы включают потенциальное снятие некоторых санкций против Ирана и разрешение Тегерану получить доступ к 6 миллиардам долларов, которые находятся... на счетах в иностранных банках... Другая идея..., которая на данный момент рассматривается, - это (убедить - ред,) поддерживаемых США союзников в Персидском заливе оплатить замену ядерного объекта в Фордо... на программу, которая не предусматривает обогащение", - указывает телеканал.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Флаги США - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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