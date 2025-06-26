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США сократят закупки истребителей F-35 - РИА Новости, 26.06.2025
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18:58 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ssha-2025650363.html
США сократят закупки истребителей F-35
США сократят закупки истребителей F-35 - РИА Новости, 26.06.2025
США сократят закупки истребителей F-35
США будут вынуждены сократить закупки истребителей пятого поколения F-35 в 2026 году с 74 до 47 самолетов в связи с минимальными темпами производства, заявили в РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:58:00+03:00
2025-06-26T18:58:00+03:00
сша
министерство обороны сша
f-35
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США будут вынуждены сократить закупки истребителей пятого поколения F-35 в 2026 году с 74 до 47 самолетов в связи с минимальными темпами производства, заявили в четверг в Пентагоне. "Закупка F-35 сокращена с 74 до 47 самолетов, сохраняются минимальные темпы производства и увеличивается финансирование на модернизацию", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
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сша, министерство обороны сша, f-35, в мире
США, Министерство обороны США, F-35, В мире
США сократят закупки истребителей F-35

Пентагон: США сократят закупки F-35 в 2026 году с 74 до 47 самолетов

CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Американский истребитель F-35. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США будут вынуждены сократить закупки истребителей пятого поколения F-35 в 2026 году с 74 до 47 самолетов в связи с минимальными темпами производства, заявили в четверг в Пентагоне.
"Закупка F-35 сокращена с 74 до 47 самолетов, сохраняются минимальные темпы производства и увеличивается финансирование на модернизацию", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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