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США сократят закупки истребителей F-35
США сократят закупки истребителей F-35 - РИА Новости, 26.06.2025
США сократят закупки истребителей F-35
США будут вынуждены сократить закупки истребителей пятого поколения F-35 в 2026 году с 74 до 47 самолетов в связи с минимальными темпами производства, заявили в РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:58:00+03:00
2025-06-26T18:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США будут вынуждены сократить закупки истребителей пятого поколения F-35 в 2026 году с 74 до 47 самолетов в связи с минимальными темпами производства, заявили в четверг в Пентагоне. "Закупка F-35 сокращена с 74 до 47 самолетов, сохраняются минимальные темпы производства и увеличивается финансирование на модернизацию", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
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США, Министерство обороны США, F-35, В мире
США сократят закупки истребителей F-35
Пентагон: США сократят закупки F-35 в 2026 году с 74 до 47 самолетов