https://ria.ru/20250626/ssha-2025648145.html

США планируют потратить 25 миллиардов долларов на ПРО "Золотой купол"

США планируют потратить 25 миллиардов долларов на ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 26.06.2025

США планируют потратить 25 миллиардов долларов на ПРО "Золотой купол"

США планируют потратить 25 миллиардов долларов на создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" в 2026 финансовом году, заявили в четверг в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:48:00+03:00

2025-06-26T18:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США планируют потратить 25 миллиардов долларов на создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" в 2026 финансовом году, заявили в четверг в Пентагоне. "Президентский (проект - ред.) бюджета на 2026 финансовый год включает 25 миллиардов на "Золотой купол", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.

https://ria.ru/20250521/ssha-2018234644.html

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