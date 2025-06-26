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США планируют потратить 25 миллиардов долларов на ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 26.06.2025
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18:48 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ssha-2025648145.html
США планируют потратить 25 миллиардов долларов на ПРО "Золотой купол"
США планируют потратить 25 миллиардов долларов на ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 26.06.2025
США планируют потратить 25 миллиардов долларов на ПРО "Золотой купол"
США планируют потратить 25 миллиардов долларов на создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" в 2026 финансовом году, заявили в четверг в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:48:00+03:00
2025-06-26T18:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США планируют потратить 25 миллиардов долларов на создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" в 2026 финансовом году, заявили в четверг в Пентагоне. "Президентский (проект - ред.) бюджета на 2026 финансовый год включает 25 миллиардов на "Золотой купол", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
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сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
США планируют потратить 25 миллиардов долларов на ПРО "Золотой купол"

Пентагон: США планируют потратить $25 миллиардов на систему ПРО "Золотой купол"

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США планируют потратить 25 миллиардов долларов на создание системы противоракетной обороны "Золотой купол" в 2026 финансовом году, заявили в четверг в Пентагоне.
"Президентский (проект - ред.) бюджета на 2026 финансовый год включает 25 миллиардов на "Золотой купол", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Песков прокомментировал планы США по созданию системы ПРО "Золотой купол"
21 мая, 12:54
 
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