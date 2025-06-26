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США планируют потратить 3,4 миллиарда долларов на создание F-47 - РИА Новости, 26.06.2025
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18:28 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ssha-2025640721.html
США планируют потратить 3,4 миллиарда долларов на создание F-47
США планируют потратить 3,4 миллиарда долларов на создание F-47 - РИА Новости, 26.06.2025
США планируют потратить 3,4 миллиарда долларов на создание F-47
Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 3,4 миллиарда долларов в 2026 финансовом году на создание будущего истребителя нового поколения РИА Новости, 26.06.2025
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в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 3,4 миллиарда долларов в 2026 финансовом году на создание будущего истребителя нового поколения F-47, заявили в четверг в Пентагоне. "Мы приняли стратегическое решение пойти ва-банк по F-47, запросив 3,4 миллиарда долларов на эту программу", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США планируют потратить 3,4 миллиарда долларов на создание F-47

Пентагон: США планируют потратить $3,4 миллиарда на создание F-47

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 3,4 миллиарда долларов в 2026 финансовом году на создание будущего истребителя нового поколения F-47, заявили в четверг в Пентагоне.
"Мы приняли стратегическое решение пойти ва-банк по F-47, запросив 3,4 миллиарда долларов на эту программу", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Пентагон изменил планы по закупке истребителей F-35
11 июня, 09:25
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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