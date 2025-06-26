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США планируют потратить 3,4 миллиарда долларов на создание F-47

США планируют потратить 3,4 миллиарда долларов на создание F-47 - РИА Новости, 26.06.2025

США планируют потратить 3,4 миллиарда долларов на создание F-47

Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 3,4 миллиарда долларов в 2026 финансовом году на создание будущего истребителя нового поколения РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 3,4 миллиарда долларов в 2026 финансовом году на создание будущего истребителя нового поколения F-47, заявили в четверг в Пентагоне. "Мы приняли стратегическое решение пойти ва-банк по F-47, запросив 3,4 миллиарда долларов на эту программу", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.

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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша