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США планируют на треть увеличить расходы на развитие космических сил - РИА Новости, 26.06.2025
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18:20 26.06.2025 (обновлено: 18:22 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/ssha-2025638337.html
США планируют на треть увеличить расходы на развитие космических сил
США планируют на треть увеличить расходы на развитие космических сил - РИА Новости, 26.06.2025
США планируют на треть увеличить расходы на развитие космических сил
Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:20:00+03:00
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сша
министерство обороны сша
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов долларов, заявили в четверг в Пентагоне."Бюджет предусматривает 40 миллиардов долларов для Космических сил США, что представляет собой увеличение более чем на 30% по сравнению с 2025 финансовым годом", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.В Пентагоне уточнили, что указанные средства пойдут, в том числе, на финансирование космических возможностей, а также на реализацию будущей американской системы ПРО "Золотой купол".
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сша, министерство обороны сша, дональд трамп, в мире
США, Министерство обороны США, Дональд Трамп, В мире
США планируют на треть увеличить расходы на развитие космических сил

США планируют увеличить расходы на развитие космических сил до $40 млрд

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов долларов, заявили в четверг в Пентагоне.
"Бюджет предусматривает 40 миллиардов долларов для Космических сил США, что представляет собой увеличение более чем на 30% по сравнению с 2025 финансовым годом", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
В Пентагоне уточнили, что указанные средства пойдут, в том числе, на финансирование космических возможностей, а также на реализацию будущей американской системы ПРО "Золотой купол".
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
США планируют потратить 60 миллиардов долларов на ядерную триаду
Вчера, 18:15
 
СШАМинистерство обороны СШАДональд ТрампВ мире
 
 
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