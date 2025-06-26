https://ria.ru/20250626/ssha-2025638337.html

США планируют на треть увеличить расходы на развитие космических сил

США планируют на треть увеличить расходы на развитие космических сил - РИА Новости, 26.06.2025

США планируют на треть увеличить расходы на развитие космических сил

Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:20:00+03:00

2025-06-26T18:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует на треть увеличить расходы на развитие Космических сил США в 2026 финансовом году, до 40 миллиардов долларов, заявили в четверг в Пентагоне."Бюджет предусматривает 40 миллиардов долларов для Космических сил США, что представляет собой увеличение более чем на 30% по сравнению с 2025 финансовым годом", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.В Пентагоне уточнили, что указанные средства пойдут, в том числе, на финансирование космических возможностей, а также на реализацию будущей американской системы ПРО "Золотой купол".

https://ria.ru/20250626/ssha-2025635039.html

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сша, министерство обороны сша, дональд трамп, в мире