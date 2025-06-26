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США планируют потратить 60 миллиардов долларов на ядерную триаду

США планируют потратить 60 миллиардов долларов на ядерную триаду - РИА Новости, 26.06.2025

США планируют потратить 60 миллиардов долларов на ядерную триаду

США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году, сообщили в четверг в РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году, сообщили в четверг в Пентагоне. "Ядерная сфера находится в стадии модернизации. Поэтому бюджет на 2026 финансовый год запрашивает около 60 миллиардов на ядерную сферу для поддержки и модернизации всех трех направлений нашей триады", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.

https://ria.ru/20250626/tramp-2025634007.html

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