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США планируют потратить 60 миллиардов долларов на ядерную триаду
США планируют потратить 60 миллиардов долларов на ядерную триаду - РИА Новости, 26.06.2025
США планируют потратить 60 миллиардов долларов на ядерную триаду
США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году, сообщили в четверг в РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады страны в 2026 финансовом году, сообщили в четверг в Пентагоне. "Ядерная сфера находится в стадии модернизации. Поэтому бюджет на 2026 финансовый год запрашивает около 60 миллиардов на ядерную сферу для поддержки и модернизации всех трех направлений нашей триады", - сообщила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
США планируют потратить 60 миллиардов долларов на ядерную триаду
Пентагон: США планируют потратить около 60 миллиардов долларов на ядерную триаду