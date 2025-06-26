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США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток - РИА Новости, 26.06.2025
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15:28 26.06.2025 (обновлено: 15:29 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/ssha-2025580051.html
США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток
США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток - РИА Новости, 26.06.2025
США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток
США для защиты американских военных на Ближнем Востоке перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot из Японии и Южной Кореи, заявил в четверг председатель... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:28:00+03:00
2025-06-26T15:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США для защиты американских военных на Ближнем Востоке перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot из Японии и Южной Кореи, заявил в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны Дэн Кейн. “В данном случае расчеты Patriot были переброшены из Южной Кореи и Японии в составе наших американских сил”, - сообщил он журналистам на брифинге. Кейн добавил, что переброшенные батареи прибыли в в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке.
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в мире, сша, ближний восток, япония, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Ближний Восток, Япония, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток

США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot из Японии на Ближний Восток

© U.S. ArmyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© U.S. Army
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США для защиты американских военных на Ближнем Востоке перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot из Японии и Южной Кореи, заявил в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны Дэн Кейн.
“В данном случае расчеты Patriot были переброшены из Южной Кореи и Японии в составе наших американских сил”, - сообщил он журналистам на брифинге.
Кейн добавил, что переброшенные батареи прибыли в в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке.
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В миреСШАБлижний ВостокЯпонияВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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