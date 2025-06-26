https://ria.ru/20250626/ssha-2025580051.html
США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток
США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток - РИА Новости, 26.06.2025
США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток
США для защиты американских военных на Ближнем Востоке перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot из Японии и Южной Кореи, заявил в четверг председатель... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:28:00+03:00
2025-06-26T15:28:00+03:00
2025-06-26T15:29:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
япония
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:105:1733:1080_1920x0_80_0_0_53031010c0bb5214a72680d02c5187c1.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США для защиты американских военных на Ближнем Востоке перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot из Японии и Южной Кореи, заявил в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны Дэн Кейн. “В данном случае расчеты Patriot были переброшены из Южной Кореи и Японии в составе наших американских сил”, - сообщил он журналистам на брифинге. Кейн добавил, что переброшенные батареи прибыли в в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250626/ssha-2025567171.html
сша
ближний восток
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/35/1559193556_0:86:1326:1080_1920x0_80_0_0_9801396eb6898d0555d4348d886cf161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ближний восток, япония, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Ближний Восток, Япония, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток
США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot из Японии на Ближний Восток