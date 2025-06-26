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США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток

США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток - РИА Новости, 26.06.2025

США перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot на Ближний Восток

США для защиты американских военных на Ближнем Востоке перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot из Японии и Южной Кореи, заявил в четверг председатель... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:28:00+03:00

2025-06-26T15:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США для защиты американских военных на Ближнем Востоке перебросили дополнительные батареи ЗРК Patriot из Японии и Южной Кореи, заявил в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил страны Дэн Кейн. “В данном случае расчеты Patriot были переброшены из Южной Кореи и Японии в составе наших американских сил”, - сообщил он журналистам на брифинге. Кейн добавил, что переброшенные батареи прибыли в в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке.

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в мире, сша, ближний восток, япония, война израиля и ирана: последние новости о конфликте