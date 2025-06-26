Пентагон создаст еще две буферные зоны на границе с Мексикой, сообщил ABC
ABC: Пентагон создаст еще две военные буферные зоны вдоль границы США с Мексикой
© AP Photo / Eric GayПатруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль котрой проходит граница США с Мексикой
© AP Photo / Eric Gay
Патруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль котрой проходит граница США с Мексикой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пентагон создаст еще две военные буферные зоны вдоль границы с Мексикой, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ВВС страны и неназванного американского чиновника.
Как поясняет телеканал, военные, работающие в буферных зонах, не выполняют правоохранительные функции, но могут временно задерживать нарушителей до тех пор, пока их не передадут сотрудникам Таможенно-пограничной службы США (CBP).
"Министерство обороны США создает еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы США с Мексикой", - говорится в материале телеканала.
Таким образом, количество так называемых зон национальной обороны, где военные США могут временно задерживать нелегальных мигрантов за нарушение границ, увеличивается до четырех.
С момента возвращения американского президента Дональда Трампа в Белый дом США ужесточили миграционную политику, усилили контроль на границе и потребовали от Мексики ужесточить борьбу с незаконной миграцией и наркотрафиком, чтобы избежать одностороннего введения пошлин на двустороннюю торговлю.
Политика Трампа вызвала волну протестов во многих американских штатах, крупнейшие из них переросли в беспорядки в Лос-Анджелесе.