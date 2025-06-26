https://ria.ru/20250626/ssha-2025571283.html

Пентагон создаст еще две буферные зоны на границе с Мексикой, сообщил ABC

Пентагон создаст еще две буферные зоны на границе с Мексикой, сообщил ABC - РИА Новости, 26.06.2025

Пентагон создаст еще две буферные зоны на границе с Мексикой, сообщил ABC

Пентагон создаст еще две военные буферные зоны вдоль границы с Мексикой, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ВВС страны и неназванного американского... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:51:00+03:00

2025-06-26T14:51:00+03:00

2025-06-26T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пентагон создаст еще две военные буферные зоны вдоль границы с Мексикой, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление ВВС страны и неназванного американского чиновника. Как поясняет телеканал, военные, работающие в буферных зонах, не выполняют правоохранительные функции, но могут временно задерживать нарушителей до тех пор, пока их не передадут сотрудникам Таможенно-пограничной службы США (CBP). "Министерство обороны США создает еще две военные буферные зоны вдоль юго-западной границы США с Мексикой", - говорится в материале телеканала. Таким образом, количество так называемых зон национальной обороны, где военные США могут временно задерживать нелегальных мигрантов за нарушение границ, увеличивается до четырех. С момента возвращения американского президента Дональда Трампа в Белый дом США ужесточили миграционную политику, усилили контроль на границе и потребовали от Мексики ужесточить борьбу с незаконной миграцией и наркотрафиком, чтобы избежать одностороннего введения пошлин на двустороннюю торговлю. Политика Трампа вызвала волну протестов во многих американских штатах, крупнейшие из них переросли в беспорядки в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20250618/tehas-2023612597.html

https://ria.ru/20250617/meksika-2023235268.html

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в мире, сша, мексика, лос-анджелес, дональд трамп, министерство обороны сша