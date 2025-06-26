https://ria.ru/20250626/ssha-2025481048.html

СМИ: в США задержали лишь 6% осужденных за убийство нелегалов

СМИ: в США задержали лишь 6% осужденных за убийство нелегалов - РИА Новости, 26.06.2025

СМИ: в США задержали лишь 6% осужденных за убийство нелегалов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) задержала лишь 6% из тысяч нелегалов, осужденных за убийство, сообщает телеканал NBC со ссылкой на внутренние... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T04:54:00+03:00

2025-06-26T04:54:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) задержала лишь 6% из тысяч нелегалов, осужденных за убийство, сообщает телеканал NBC со ссылкой на внутренние данные ведомства. "В сентябре ICE сообщила Конгрессу, что на свободе остаются более 13 тысяч иммигрантов, совершивших убийства. С тех пор было задержано всего 752 человека", - говорится в материале. Также отмечается, что служащими ICE были задержаны 1693 из 15,8 тысячи иммигрантов, осужденных за преступления сексуального характера, что составляет лишь около 11% от их общего числа. При этом, по данным телеканала, с 1 октября 2024 года по 31 мая 2025 года ICE суммарно задержала 185 тысяч иммигрантов, из которых осуждены за какой-либо вид правонарушений были 65 тысяч - в основном это нарушения миграционного законодательства и ПДД. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

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