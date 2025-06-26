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В США раскрыли страшные для Трампа последствия саммита НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
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03:05 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/ssha-2025477254.html
В США раскрыли страшные для Трампа последствия саммита НАТО
В США раскрыли страшные для Трампа последствия саммита НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
В США раскрыли страшные для Трампа последствия саммита НАТО
Рост оборонных бюджетов стран-участниц НАТО приведет к усилению Европы, более того, ЕС может лишить США права на использование военных баз, такое мнение... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:05:00+03:00
2025-06-26T03:05:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рост оборонных бюджетов стран-участниц НАТО приведет к усилению Европы, более того, ЕС может лишить США права на использование военных баз, такое мнение высказала в издании Foreign Affairs бывшая помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.“Прежде чем американские чиновники покинут саммит НАТО, они должны осознать отрицательные стороны своего успеха. Поднятие расходов на оборону европейских стран и их последующее усиление означает, что эра комфортного лидерства США закончилась”, – заявила эксперт.Она не исключила, что в перспективе Евросоюз лишит Штаты права на использование военных баз в Европе."Она (Европа — Прим. Ред.) может лишить Соединенные Штаты права использовать американские военные базы в Европе для операций в Африке, Азии и на Ближнем Востоке", — написала Валландер.Эксперт также призвала учитывать тот факт, что сами США создают условия, которые вынуждают Европе брать на себя все больше полномочий. В частности она упомянула стремление президента США Дональда Трампа дистанцироваться от украинского кризиса и переложить его на плечи ЕС.Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за излишне низкие расходы на оборону. На прошедшем 24-25 июня в Гааге саммите альянса государства приняли решение увеличить свои оборонные бюджеты до пяти процентов от ВВП.
https://ria.ru/20250625/tramp-2025252035.html
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в мире, европа, сша, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
В США раскрыли страшные для Трампа последствия саммита НАТО

Экс-сотрудник Пентагона Валландер: ЕС может изгнать военных США с баз в Европе

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рост оборонных бюджетов стран-участниц НАТО приведет к усилению Европы, более того, ЕС может лишить США права на использование военных баз, такое мнение высказала в издании Foreign Affairs бывшая помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер.
“Прежде чем американские чиновники покинут саммит НАТО, они должны осознать отрицательные стороны своего успеха. Поднятие расходов на оборону европейских стран и их последующее усиление означает, что эра комфортного лидерства США закончилась”, – заявила эксперт.
Она не исключила, что в перспективе Евросоюз лишит Штаты права на использование военных баз в Европе.
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Заявление Трампа о пятой статье НАТО поставило саммит под угрозу, пишут СМИ
Вчера, 09:01
"Она (Европа — Прим. Ред.) может лишить Соединенные Штаты права использовать американские военные базы в Европе для операций в Африке, Азии и на Ближнем Востоке", — написала Валландер.
Эксперт также призвала учитывать тот факт, что сами США создают условия, которые вынуждают Европе брать на себя все больше полномочий. В частности она упомянула стремление президента США Дональда Трампа дистанцироваться от украинского кризиса и переложить его на плечи ЕС.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за излишне низкие расходы на оборону. На прошедшем 24-25 июня в Гааге саммите альянса государства приняли решение увеличить свои оборонные бюджеты до пяти процентов от ВВП.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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24 июня, 06:14
 
В миреЕвропаСШАДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
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