https://ria.ru/20250626/srok-2025631671.html

Сын-инвалид и срок за убийство. Что скрывала жена генерала Рохлина

Сын-инвалид и срок за убийство. Что скрывала жена генерала Рохлина - РИА Новости, 26.06.2025

Сын-инвалид и срок за убийство. Что скрывала жена генерала Рохлина

На долю жены генерала Рохлина выпала нелегкая судьба. В истории офицера до сих пор больше вопросов, чем ответов. Его, прошедшего Афганистан и Чечню, называли... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:52:00+03:00

2025-06-26T19:52:00+03:00

2025-06-26T19:52:00+03:00

афганистан

россия

грозный

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. На долю жены генерала Рохлина выпала нелегкая судьба. В истории офицера до сих пор больше вопросов, чем ответов. Его, прошедшего Афганистан и Чечню, называли честью и совестью российской армии.Он отказался от звания Героя России, но при этом готов был бескомпромиссно бороться с теми, кто, по его мнению, предал страну. Он был прямолинеен и неудобен для многих, но при этом бесстрашно отстаивал свои принципы.О сложном жизненном пути Тамары Рохлиной - в материале РИА Новости.Вышла за курсанта, стала генеральшейСо своим будущим мужем она познакомилась, когда он был еще курсантом. Молодому человеку приглянулась красивая медсестра Тамара, работавшая в госпитале.Вскоре Лев Рохлин сделал девушке предложение, и она его приняла. С тех пор Тамара и Лев Рохлины были неразлучны. Супруга, не жалуясь, ездила вместе с мужем по гарнизонам, занималась воспитанием детей Лены и Игоря.К несчастью, с Игорем случилась беда. В годовалом возрасте он тяжело заболел энцефалитом, и с тех пор у него развилось психическое заболевание, сопровождавшееся приступами агрессии.Тамара Рохлина была вынуждена не работать, все её силы забирал Игорь. Но при этом она содержала дом в чистоте, за мужем ухаживала преданно и верно, хотя характер у супруга был совсем не идеальным.Жесткого и авторитарного генерала и дома нельзя было назвать мягким и ласковым.Отказался от Звезды ГерояНе удивительно, что у Рохлина был жесткий характер, ведь он прошёл Афганистан и Чечню, не раз смотрел в лицо смерти и хоронил боевых товарищей.Лев Рохлин командовал 860-м мотострелковым полком в Афганистане, получил ранения. Многие офицеры его недолюбливали за излишнюю прямолинейность.Во время чеченской войны именно под командованием Рохлина был взят Грозный. За штурм ему присвоили звание Героя России, от которого он отказался, сказав, что гражданская война – это настоящая беда страны, и в ней нельзя полководцам искать себе славу.Генерал активно занимался политикой, критиковал руководство страны, резко и прямолинейно говорил о недостатках, ездил по городам, где встречался не только с гражданскими, но и с военными. Становясь очень опасной фигурой для тогдашнего руководства страны. А 3 июня 1998 года он был убит выстрелом в голову на собственной даче.Убийство генералаЛьва Рохлина нашли убитым из его же наградного пистолета ПСМ в собственной постели. Ряд источников утверждают, будто Тамара Рохлина по приезду правоохранителей рыдала над телом мужа и кричала, будто это она его убила после конфликта, произошедшего во время празднования 14-летия их сына.Однако позже жена генерала изменила свои признания, заявив, что в доме были незнакомцы в масках, именно от их рук погиб её муж, а она взяла на себя вину под угрозой расправы над детьми.На следующий день после убийства в 500 метрах от дачи Рохлина в обгоревшем автомобиле были найдены три трупа, принадлежащие членам ОПГ. По данным экспертизы, они скончались от выстрелов в грудь и голову.По официальной версии, они погибли за три дня до убийства Рохлина в ходе криминальных разборок, но многие соратники генерала считали, что в действительности это настоящие убийцы, которых ликвидировали, "заметая следы".Полтора года в СИЗОИ все-таки, следователи остановились на версии, что в спящего Рохлина стреляла его жена, Тамара Рохлина, причиной была названа семейная ссора. Полтора года после смерти мужа провела Тамара Рохлина в СИЗО. Затем ей изменили меру пресечения и выпустили под подписку на свободу.В ноябре 2000 года Наро-Фоминский городской суд признал Тамару Рохлину виновной в умышленном убийстве своего мужа и приговорил к 8 годам лишения свободы. Однако жена генерала вину свою не признала, не верила в виновность матери и дочь Елена.В результате долгих судебных разбирательств, было даже обращение в Европейский суд по правам человека, Тамару Рохлину признали виновной, правда, дали ей всего 4 года условно.Последние годы Тамара Рохлина живёт вместе с сыном у метро "Молодёжная". Она по-прежнему старательно заботится об Игоре, болезнь которого, к сожалению, с годами только прогрессирует.

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

афганистан, россия, грозный, европейский суд по правам человека (еспч)