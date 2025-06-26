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Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства - РИА Новости, 26.06.2025
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства
Жительница города Кемерово получила 5 лет колонии общего режима за доведение квартирантки до самоубийства, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:32:00+03:00
2025-06-26T12:32:00+03:00
2025-06-26T14:29:00+03:00
происшествия
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КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Жительница города Кемерово получила 5 лет колонии общего режима за доведение квартирантки до самоубийства, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Ранее ведомство сообщало, что вечером 8 марта 2025 года в Кировском районе города Кемерово, молодая женщина погибла. Она снимала квартиру у ранее судимой знакомой в Кировском районе, 8 марта между ними произошел конфликт, причиной которого стала неуплата арендной платы. "Собранные следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой жительнице областного центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сообщили в ведомстве.
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происшествия, кемерово, кировский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Кировский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства
В Кемерово женщина получила срок за доведение квартирантки до самоубийства