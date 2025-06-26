Рейтинг@Mail.ru
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 26.06.2025 (обновлено: 14:29 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/srok-2025533422.html
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства - РИА Новости, 26.06.2025
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства
Жительница города Кемерово получила 5 лет колонии общего режима за доведение квартирантки до самоубийства, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:32:00+03:00
2025-06-26T14:29:00+03:00
происшествия
кемерово
кировский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Жительница города Кемерово получила 5 лет колонии общего режима за доведение квартирантки до самоубийства, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Ранее ведомство сообщало, что вечером 8 марта 2025 года в Кировском районе города Кемерово, молодая женщина погибла. Она снимала квартиру у ранее судимой знакомой в Кировском районе, 8 марта между ними произошел конфликт, причиной которого стала неуплата арендной платы. "Собранные следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой жительнице областного центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250626/ural-2025496937.html
кемерово
кировский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемерово, кировский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Кировский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Кемерово получила срок за доведение квартирантки до самоубийства

В Кемерово женщина получила срок за доведение квартирантки до самоубийства

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 26 июн – РИА Новости. Жительница города Кемерово получила 5 лет колонии общего режима за доведение квартирантки до самоубийства, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Ранее ведомство сообщало, что вечером 8 марта 2025 года в Кировском районе города Кемерово, молодая женщина погибла. Она снимала квартиру у ранее судимой знакомой в Кировском районе, 8 марта между ними произошел конфликт, причиной которого стала неуплата арендной платы.
"Собранные следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой жительнице областного центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – сообщили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Жительницу Урала заподозрили в убийстве дочери из-за плача
Вчера, 09:30
 
ПроисшествияКемеровоКировский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала