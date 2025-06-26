https://ria.ru/20250626/spetssluzhby-2025607503.html

Запад все активнее вовлекает мигрантов в теракты в России, заявил Коков

Запад все активнее вовлекает мигрантов в теракты в России, заявил Коков - РИА Новости, 26.06.2025

Запад все активнее вовлекает мигрантов в теракты в России, заявил Коков

Зарубежные спецслужбы все активнее стараются вовлекать мигрантов в совершение терактов в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:06:00+03:00

2025-06-26T17:06:00+03:00

2025-06-26T18:08:00+03:00

безопасность

россия

центральная азия

юрий коков

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы все активнее стараются вовлекать мигрантов в совершение терактов в России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков."Активизировались устремления иностранных спецслужб и подконтрольных им международных террористических организаций по вовлечению в диверсионно-террористическую деятельность находящихся в России мигрантов, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона. Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что значительная часть выходцев из Центральной Азии являются приверженцами религиозных взглядов радикального толка, приобретенных у себя на родине под воздействием популярных там исламистских проповедников", - сказал Коков в интервью "Российской газете".По его словам, в условиях проведения специальной военной операции и глобального противостояния с Западом продолжаются попытки иностранных спецслужб по инфильтрации на территорию России лиц, связанных с террористическими и экстремистскими организациями, националистическими объединениями, а также тех, кто открыто пропагандирует антироссийские взгляды."Наряду с засылкой агентов и эмиссаров зарубежными спецслужбами активно применяется тактика "автономного террора", которая позволяет посредством современных коммуникационных средств дистанционно вербовать сторонников, формировать "спящие" ячейки, готовить исполнителей терактов и управлять их деятельностью. В этих целях активно применяются самые новейшие технологии информационно-психологического воздействия, в том числе искусственный интеллект, используются различные социальные сети и мессенджеры", - добавил Коков.Как отметил замсекретаря СБ РФ, российские компетентные органы проводят комплекс предупредительно-профилактических и оперативно-разыскных мероприятий в мигрантской среде с целью выявления и нейтрализации угроз террористического характера."Так, с привлечением представителей духовенства традиционных конфессий проводится комплекс мероприятий среди мигрантов по разъяснению норм законодательства, недопущение радикализации членов диаспор под влиянием террористической и экстремистской идеологии", - пояснил Коков.При этом он предостерег от отождествления всех мигрантов с террористической угрозой."Вместе с тем, говоря об этих угрозах, нельзя отожествлять всех мигрантов с такими понятиями, как "террорист" или "преступник". Это недопустимо для нашего многонационального и многоконфессионального государства. Мы рады всем приезжающим в Россию с добрыми намерениями и не вправе оскорблять их своим недоверием и подозрением. В особенности, если это касается целого этноса или отдельного государства. Работа с мигрантами должна вестись исключительно на индивидуальной основе, как по вопросам их адаптации и социализации, так и по борьбе с преступностью в их среде", - подчеркнул Коков.

https://ria.ru/20250626/fsb-2025496146.html

россия

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безопасность, россия, центральная азия, юрий коков