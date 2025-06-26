https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025647272.html

Спецоперация, 26 июня: российские войска освободили Новосергеевку в ДНР

Спецоперация, 26 июня: российские войска освободили Новосергеевку в ДНР - РИА Новости, 26.06.2025

Спецоперация, 26 июня: российские войска освободили Новосергеевку в ДНР

Российская группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и освободила Новосергеевку в ДНР, группировка "Восток" в результате активных и РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:46:00+03:00

2025-06-26T18:46:00+03:00

2025-06-26T18:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ и освободила Новосергеевку в ДНР, группировка "Восток" в результате активных и решительных действий освободила Шевченко, также в ДНР, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг. "Центр", "Восток" и другие группировки, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ за сутки превысили 1415 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился танка, 11 боевых бронированных машин и 21 орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и девять складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия ВС РФ нанесли поражение радиолокационным станциям ПВО, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 205 беспилотников самолетного типа. Минобороны РФ также сообщило, что в четверг в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ. Российских военнослужащих сначала переправили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Впоследствии их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Чревато дестабилизацией Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании министров обороны стран - участников ШОС в Китае заявил, что затягивание военных действий путём поставок Киеву вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе. Он подчеркнул, что Россия неоднократно выражала и продолжает выражать готовность к урегулированию конфликта. Российские Вооружённые силы, по его словам, ведут успешные наступательные действия. ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них терактов. Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта. В видеоролике, опубликованном спецслужбой, задержанная призналась, что в ходе одного из заданий ей было нужно узнать расположение зданий, въездов и выездов, наличие двух машин. В ходе другого её попросили "посмотреть, горит ли свет в каких-то из домов, много ли людей и машину конкретную". Кроме того, ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске жительницы города, которая работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, в инициативном порядке вышла на проукраинскую террористическую организацию, подконтрольную спецслужбам Украины, и передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ и объектов ПВО. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Фигурантка арестована. В видео ФСБ она призналась, что делала это за деньги. Трамп умыл руки Агентство Блумберг со ссылкой на осведомлённый источник передает, что на закрытой встрече в ходе саммита НАТО в Гааге в среду президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию. Некоторые страны хотели назвать РФ агрессором, но это не сработало, говорится в публикации. Согласно сообщению агентства, общее ощущение от подхода Трампа к украинскому конфликту показало, что он в значительной степени "умыл руки". Европа и США разошлись в позиции по вопросу поддержки Украины, но ЕС нуждается в Америке и хочет работать с ней как можно дольше, заявил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер. Перед началом очередного саммита стран Евросоюза в Брюсселе он сказал, что, очевидно, единой точки зрения на Украину больше нет, но Европа должна извлечь из этого урок и стратегически стать сильнее. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Гааги заявил журналистам, что Анкара ведет диалог с Москвой и Киевом для проведения третьего раунда переговоров, а конечная цель Турции – проведение встречи на уровне лидеров. Эрдоган рассказал, что проинформировал об этом американского президента Дональда Трампа. Лидер США, по его словам, выразил готовность приехать на переговоры по Украине в Турцию, если к ним присоединится президент России Владимир Путин. Как заявил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подвижек по третьему раунду пока нет, а "когда будут, тогда будет объявлено". Сейчас идёт выполнение гуманитарных обязательств, договоренность о которых была достигнута во втором раунде. После того, как будут завершены все процедуры, настанет очередь определиться с датами третьего раунда, сказал он. Кроме того, по словам Пескова, РФ заинтересована в том, чтобы США продолжали свои усилия с тем, чтобы способствовать переговорам. Украина рассчитывала на прекращение огня в середине 2025 года, которое могло бы улучшить экономические показатели страны, но теперь внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы остаться на плаву, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники. В то же время, по данным издания, западных ресурсов в 2026 году хватит, чтобы покрыть лишь половину потребностей Украины. Не готовы продолжать Согласно результатам опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS, продолжать боевые действия до выхода на границы Украины 1991 года хотят лишь 12,8% украинцев. Еще 8,6% украинцев выступают за продолжение боевых действий до достижения границ Украины на момент начала российской спецоперации в феврале 2022 года. В то же время 55,7% опрошенных выступили за поиск компромиссного решения с привлечением лидеров третьих стран для прекращения боевых действий, а 16,6% респондентов высказались за временную заморозку боевых действий по текущей линии фронта. Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по транспортным узлам ВСУ в Днепропетровской области, скоплению ВСУ на херсонском направлении в Николаевской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области были нанесены удары. Кроме того, по его словам, удары нанесены по складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления теробороны, а также узлам противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области. Также, по его словам, были уничтожены полевые склады ВСУ, вышки связи и наблюдения рядом с линией фронта в Сумской области. Помимо этого, Лебедев сообщил, что жители оккупированного ВСУ Херсона вынуждены прятаться от ТЦК (украинские военкоматы), чтобы не попасть на фронт, ожидая возвращения российской армии в город.

https://ria.ru/20250626/gosduma-2025611296.html

https://ria.ru/20250626/stambul-2025613598.html

https://ria.ru/20250626/ermak-2025624091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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