https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025565791.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.06.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:15:00+03:00

2025-06-26T15:15:00+03:00

2025-06-26T15:15:00+03:00

инфографика

украина

россия

спецоперация

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 26 июня 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Новосергеевку и Шевченко в Донецкой Народной Республике. Кроме того, поражены 152 района временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников, а также радиолокационные станции противовоздушной обороны, цеха производства, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 205 дронов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 65 677 беспилотников, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 050 танков и других бронемашин, 1 572 реактивные системы залпового огня, 26 646 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 37 320 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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