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ВС России нанесли удары по пунктам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 26.06.2025 (обновлено: 08:52 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025487430.html
ВС России нанесли удары по пунктам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР
ВС России нанесли удары по пунктам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР - РИА Новости, 26.06.2025
ВС России нанесли удары по пунктам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР
Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:20:00+03:00
2025-06-26T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. "Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением трех бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новоэкономическое в ДНР", — рассказали в ведомстве.Там отметили, что украинские ПВД, замаскированные в лесополосах, нашли во время разведки. Командование приняло решение атаковать в тот момент, когда там соберется как можно больше личного состава противника.Второй удар с применением ФАБ-1500 с УМПК нанесли по укрепленному пункту временной дислокации в районе одного из населенных пунктов Днепропетровской области, добавили в министерстве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481351.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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Удары планирующими бомбами по пунктам дислокации ВСУ
Российские военнослужащие нанесли удары планирующими бомбами по пунктам дислокации ВСУ в Днепропетровской области и в ДНР. Видео опубликовало Минобороны России.
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россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Безопасность
ВС России нанесли удары по пунктам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по пунктам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
"Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением трех бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новоэкономическое в ДНР", — рассказали в ведомстве.
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Там отметили, что украинские ПВД, замаскированные в лесополосах, нашли во время разведки. Командование приняло решение атаковать в тот момент, когда там соберется как можно больше личного состава противника.
Второй удар с применением ФАБ-1500 с УМПК нанесли по укрепленному пункту временной дислокации в районе одного из населенных пунктов Днепропетровской области, добавили в министерстве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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