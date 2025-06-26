https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025487430.html

ВС России нанесли удары по пунктам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР

ВС России нанесли удары по пунктам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР - РИА Новости, 26.06.2025

ВС России нанесли удары по пунктам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР

Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:20:00+03:00

2025-06-26T07:20:00+03:00

2025-06-26T08:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. "Воздушно-космические силы России нанесли авиационный удар с применением трех бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Новоэкономическое в ДНР", — рассказали в ведомстве.Там отметили, что украинские ПВД, замаскированные в лесополосах, нашли во время разведки. Командование приняло решение атаковать в тот момент, когда там соберется как можно больше личного состава противника.Второй удар с применением ФАБ-1500 с УМПК нанесли по укрепленному пункту временной дислокации в районе одного из населенных пунктов Днепропетровской области, добавили в министерстве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481351.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удары планирующими бомбами по пунктам дислокации ВСУ Российские военнослужащие нанесли удары планирующими бомбами по пунктам дислокации ВСУ в Днепропетровской области и в ДНР. Видео опубликовало Минобороны России. 2025-06-26T07:20 true PT0M16S

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россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, дмитрий песков, безопасность