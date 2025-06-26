https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481351.html

"Мста-Б" группы "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском

"Мста-Б" группы "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 26.06.2025

"Мста-Б" группы "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском

Расчет гаубицы "Мста-Б" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:03:00+03:00

2025-06-26T05:03:00+03:00

2025-06-26T05:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет 152-миллметровой гаубицы "Мста-Б" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие, получив целеуказание, навели орудие и приступили к огневому поражению противника 152-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. Цель была успешно поражена без дополнительной корректуры за несколько попаданий.

https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины