https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481351.html
"Мста-Б" группы "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском
"Мста-Б" группы "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 26.06.2025
"Мста-Б" группы "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Расчет гаубицы "Мста-Б" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T05:03:00+03:00
2025-06-26T05:03:00+03:00
2025-06-26T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" российской группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет 152-миллметровой гаубицы "Мста-Б" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что военнослужащие, получив целеуказание, навели орудие и приступили к огневому поражению противника 152-миллиметровыми осколочно-фугасными боеприпасами. Цель была успешно поражена без дополнительной корректуры за несколько попаданий.
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481227.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
"Мста-Б" группы "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском
Минобороны: расчет "Мста-Б" уничтожил опорный пункт ВСУ под Красноармейском