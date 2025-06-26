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Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.06.2025
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T05:01:00+03:00
2025-06-26T05:01:00+03:00
2025-06-26T05:01:00+03:00
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КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Средствами воздушной разведки в одном из лесных массивов вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области был обнаружен укрепленный опорный пункт ВСУ, куда противник стягивал подразделения и рассредоточивал их, оборудовал позиции и готовился вести оборонительные действия", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет орудия "Мста-Б" тульских артиллеристов-десантников нанес удар по пехоте противника. "В результате боевой работы расчета орудия противник понес большие потери и отошел, что в дальнейшем позволило штурмовым группам ВДВ овладеть опорным пунктом и произвести его зачистку", - уточнили в МО РФ.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области
Минобороны: тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области