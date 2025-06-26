https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025481227.html

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.06.2025

Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:01:00+03:00

2025-06-26T05:01:00+03:00

2025-06-26T05:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496657_0:168:3071:1896_1920x0_80_0_0_fa9a8aa8fdd07c88d20ba3e403873325.jpg

КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. "Средствами воздушной разведки в одном из лесных массивов вблизи населенного пункта Юнаковка Сумской области был обнаружен укрепленный опорный пункт ВСУ, куда противник стягивал подразделения и рассредоточивал их, оборудовал позиции и готовился вести оборонительные действия", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчет орудия "Мста-Б" тульских артиллеристов-десантников нанес удар по пехоте противника. "В результате боевой работы расчета орудия противник понес большие потери и отошел, что в дальнейшем позволило штурмовым группам ВДВ овладеть опорным пунктом и произвести его зачистку", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025476103.html

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сумская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии