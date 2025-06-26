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Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025475838.html
Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.06.2025
Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области
Российские силы нанесли массированный удар по позициям и военным объектам в оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:23:00+03:00
2025-06-26T02:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Российские силы нанесли массированный удар по позициям и военным объектам в оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По позициям боевиков ВСУ в Запорожской области нанесен массированный удар с применением фугасных авиационных бомб-500 и 1500. Удары нанесены по скоплению бронетехники и живой силы противника, а также по пунктам временной дислокации на ореховском и степногорском направлениях запорожского фронта", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, удар также нанесен по военным объектам ВСУ в восточном и юго-восточном пригороде города Запорожье. "Цели ударов - военные и инфраструктурные объекты, используемые противником для ведения боевых действий", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250624/vsu-2025077551.html
https://ria.ru/20250624/rogov-2024999467.html
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запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС России нанесли удар ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Российские силы нанесли массированный удар по позициям и военным объектам в оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"По позициям боевиков ВСУ в Запорожской области нанесен массированный удар с применением фугасных авиационных бомб-500 и 1500. Удары нанесены по скоплению бронетехники и живой силы противника, а также по пунктам временной дислокации на ореховском и степногорском направлениях запорожского фронта", - сказал Рогов.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Кроме того, по его словам, удар также нанесен по военным объектам ВСУ в восточном и юго-восточном пригороде города Запорожье.
"Цели ударов - военные и инфраструктурные объекты, используемые противником для ведения боевых действий", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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