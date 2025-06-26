https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025475838.html

Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.06.2025

Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области

Российские силы нанесли массированный удар по позициям и военным объектам в оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T02:23:00+03:00

2025-06-26T02:23:00+03:00

2025-06-26T02:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Российские силы нанесли массированный удар по позициям и военным объектам в оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По позициям боевиков ВСУ в Запорожской области нанесен массированный удар с применением фугасных авиационных бомб-500 и 1500. Удары нанесены по скоплению бронетехники и живой силы противника, а также по пунктам временной дислокации на ореховском и степногорском направлениях запорожского фронта", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, удар также нанесен по военным объектам ВСУ в восточном и юго-восточном пригороде города Запорожье. "Цели ударов - военные и инфраструктурные объекты, используемые противником для ведения боевых действий", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250624/vsu-2025077551.html

https://ria.ru/20250624/rogov-2024999467.html

запорожская область

россия

запорожье

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запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины