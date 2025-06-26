https://ria.ru/20250626/spetsoperatsiya-2025475838.html
Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.06.2025
Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области
Российские силы нанесли массированный удар по позициям и военным объектам в оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T02:23:00+03:00
2025-06-26T02:23:00+03:00
2025-06-26T02:23:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Российские силы нанесли массированный удар по позициям и военным объектам в оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По позициям боевиков ВСУ в Запорожской области нанесен массированный удар с применением фугасных авиационных бомб-500 и 1500. Удары нанесены по скоплению бронетехники и живой силы противника, а также по пунктам временной дислокации на ореховском и степногорском направлениях запорожского фронта", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, удар также нанесен по военным объектам ВСУ в восточном и юго-восточном пригороде города Запорожье. "Цели ударов - военные и инфраструктурные объекты, используемые противником для ведения боевых действий", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250624/vsu-2025077551.html
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запорожская область, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об ударе ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России нанесли удар ФАБами по позициям ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Российские силы нанесли массированный удар по позициям и военным объектам в оккупированной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"По позициям боевиков ВСУ в Запорожской области нанесен массированный удар с применением фугасных авиационных бомб-500 и 1500. Удары нанесены по скоплению бронетехники и живой силы противника, а также по пунктам временной дислокации на ореховском и степногорском направлениях запорожского фронта", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, удар также нанесен по военным объектам ВСУ в восточном и юго-восточном пригороде города Запорожье.
"Цели ударов - военные и инфраструктурные объекты, используемые противником для ведения боевых действий", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.