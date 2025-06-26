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Россия надеется, что ущерб сотрудничеству Ирана и МАГАТЭ восполнят - РИА Новости, 26.06.2025
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17:47 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/sotrudnichestvo-2025622897.html
Россия надеется, что ущерб сотрудничеству Ирана и МАГАТЭ восполнят
Россия надеется, что ущерб сотрудничеству Ирана и МАГАТЭ восполнят - РИА Новости, 26.06.2025
Россия надеется, что ущерб сотрудничеству Ирана и МАГАТЭ восполнят
Россия надеется, что вред, нанесенный сотрудничеству Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), будет восполнен, для этого должен быть создан РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:47:00+03:00
2025-06-26T17:47:00+03:00
в мире
иран
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия надеется, что вред, нанесенный сотрудничеству Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), будет восполнен, для этого должен быть создан ряд условий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в четверг сообщил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. "Мы надеемся, что нанесенный американо-израильскими бомбардировками серьезный ущерб сотрудничеству между Ираном и МАГАТЭ, а также проверочной деятельности агентства в этой стране со временем будет восполнен, для этого должны быть созданы соответствующие условия. Главным из этих условий является прочный мир и твердые гарантии, что иранские ядерные объекты и находящиеся там материалы, оборудование, персонал не будут атакованы вновь, а проверочные возможности МАГАТЭ не будут использоваться в целях, несовместимых с международным правом", - сказала Захарова на брифинге. Официальный представитель МИД добавила, что инициатива о приостановке сотрудничества Ирана с агентством является реакцией на невнятную позицию МАГАТЭ, которое не осмелилось осудить действия Израиля и США. "Реноме агентства серьезно пострадало, но еще раз подчеркну: это не просто про имидж, это про функционал и миссию", - отметила Захарова. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россия надеется, что ущерб сотрудничеству Ирана и МАГАТЭ восполнят

Захарова: РФ надеется, что ущерб сотрудничеству Ирана и МАГАТЭ восполнят

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия надеется, что вред, нанесенный сотрудничеству Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), будет восполнен, для этого должен быть создан ряд условий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в четверг сообщил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ.
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25 июня, 12:22
"Мы надеемся, что нанесенный американо-израильскими бомбардировками серьезный ущерб сотрудничеству между Ираном и МАГАТЭ, а также проверочной деятельности агентства в этой стране со временем будет восполнен, для этого должны быть созданы соответствующие условия. Главным из этих условий является прочный мир и твердые гарантии, что иранские ядерные объекты и находящиеся там материалы, оборудование, персонал не будут атакованы вновь, а проверочные возможности МАГАТЭ не будут использоваться в целях, несовместимых с международным правом", - сказала Захарова на брифинге.
Официальный представитель МИД добавила, что инициатива о приостановке сотрудничества Ирана с агентством является реакцией на невнятную позицию МАГАТЭ, которое не осмелилось осудить действия Израиля и США.
"Реноме агентства серьезно пострадало, но еще раз подчеркну: это не просто про имидж, это про функционал и миссию", - отметила Захарова.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Вчера, 17:39
 
В миреИранМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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