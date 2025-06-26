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Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией
Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией - РИА Новости, 26.06.2025
Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией
Сотрудничество КНР и РФ не направлено против других и не подвержено внешнему влиянию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:58:00+03:00
2025-06-26T11:58:00+03:00
2025-06-26T11:58:00+03:00
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ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Сотрудничество КНР и РФ не направлено против других и не подвержено внешнему влиянию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подвержено вмешательству и влиянию третьих сторон", - заявил Чжан Сяоган отвечая на просьбу прокомментировать саммит НАТО, в ходе которого звучали обвинения в адрес Китая за якобы оказание ключевой поддержки России в украинском конфликте. Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге.
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в мире, китай, россия, минобороны китая
В мире, Китай, Россия, Минобороны Китая
Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией
Минобороны КНР: сотрудничество Китая и России не направлено против других