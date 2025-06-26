https://ria.ru/20250626/sotrudnichestvo-2025525465.html

Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией

Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией - РИА Новости, 26.06.2025

Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией

Сотрудничество КНР и РФ не направлено против других и не подвержено внешнему влиянию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:58:00+03:00

2025-06-26T11:58:00+03:00

2025-06-26T11:58:00+03:00

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ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Сотрудничество КНР и РФ не направлено против других и не подвержено внешнему влиянию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подвержено вмешательству и влиянию третьих сторон", - заявил Чжан Сяоган отвечая на просьбу прокомментировать саммит НАТО, в ходе которого звучали обвинения в адрес Китая за якобы оказание ключевой поддержки России в украинском конфликте. Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге.

https://ria.ru/20250623/rossija-2024728380.html

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в мире, китай, россия, минобороны китая