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Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией - РИА Новости, 26.06.2025
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11:58 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/sotrudnichestvo-2025525465.html
Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией
Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией - РИА Новости, 26.06.2025
Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией
Сотрудничество КНР и РФ не направлено против других и не подвержено внешнему влиянию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:58:00+03:00
2025-06-26T11:58:00+03:00
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ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Сотрудничество КНР и РФ не направлено против других и не подвержено внешнему влиянию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган. "Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подвержено вмешательству и влиянию третьих сторон", - заявил Чжан Сяоган отвечая на просьбу прокомментировать саммит НАТО, в ходе которого звучали обвинения в адрес Китая за якобы оказание ключевой поддержки России в украинском конфликте. Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге.
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в мире, китай, россия, минобороны китая
В мире, Китай, Россия, Минобороны Китая
Минобороны КНР оценило сотрудничество Китая с Россией

Минобороны КНР: сотрудничество Китая и России не направлено против других

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 июн – РИА Новости. Сотрудничество КНР и РФ не направлено против других и не подвержено внешнему влиянию, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
"Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон и не подвержено вмешательству и влиянию третьих сторон", - заявил Чжан Сяоган отвечая на просьбу прокомментировать саммит НАТО, в ходе которого звучали обвинения в адрес Китая за якобы оказание ключевой поддержки России в украинском конфликте.
Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге.
Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Россия, Китай и США заложат основы нового мирового порядка, заявили в ИКСА
23 июня, 03:46
 
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