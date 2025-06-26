https://ria.ru/20250626/sobyanin-2025474847.html

ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву

ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 26.06.2025

ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву

ПВО Минобороны уничтожила еще один вражеский БПЛА, атаковавший Московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T01:57:00+03:00

2025-06-26T01:57:00+03:00

2025-06-26T02:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожила еще один вражеский БПЛА, атаковавший Московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.Ранее в четверг Собянин сообщал об уничтожении БПЛА, атаковавшего Москву.

https://ria.ru/20250625/vsu-2025330513.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин