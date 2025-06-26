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ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 26.06.2025 (обновлено: 02:00 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/sobyanin-2025474847.html
ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 26.06.2025
ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву
ПВО Минобороны уничтожила еще один вражеский БПЛА, атаковавший Московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T01:57:00+03:00
2025-06-26T02:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожила еще один вражеский БПЛА, атаковавший Московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.Ранее в четверг Собянин сообщал об уничтожении БПЛА, атаковавшего Москву.
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москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву

Собянин: силы ПВО сбили второй беспилотник, летевший на Москву

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожила еще один вражеский БПЛА, атаковавший Московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.
Ранее в четверг Собянин сообщал об уничтожении БПЛА, атаковавшего Москву.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваСергей Собянин
 
 
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