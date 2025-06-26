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ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 26.06.2025
ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву
ПВО Минобороны уничтожила еще один вражеский БПЛА, атаковавший Московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T01:57:00+03:00
2025-06-26T01:57:00+03:00
2025-06-26T02:00:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожила еще один вражеский БПЛА, атаковавший Московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин."ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram-канале.Ранее в четверг Собянин сообщал об уничтожении БПЛА, атаковавшего Москву.
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москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО уничтожила второй беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО сбили второй беспилотник, летевший на Москву