https://ria.ru/20250626/slyusar-2025682914.html
Слюсарь поручил расширить "зеленый пояс" Большого Ростова
Слюсарь поручил расширить "зеленый пояс" Большого Ростова - РИА Новости, 26.06.2025
Слюсарь поручил расширить "зеленый пояс" Большого Ростова
Врио губернатора Ростовской области поручил профильным ведомствам проработать вопрос расширения площади озеленения в Ростове-на-Дону и ближайших... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:45:00+03:00
2025-06-26T22:45:00+03:00
2025-06-26T22:45:00+03:00
ростовская область
общество
ростов-на-дону
ростовская область
ростов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_0:17:3160:1795_1920x0_80_0_0_e9be67dfdbc2e2f76181c046781a2170.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области поручил профильным ведомствам проработать вопрос расширения площади озеленения в Ростове-на-Дону и ближайших городах-спутниках, сообщает правительство области по итогам заседания градостроительного совета региона. На сегодняшний день площадь "зеленого пояса" Большого Ростова составляет 9,5 тысяч гектаров. Законодательно его границы были утверждены в 2019 году. Как отметил глава региона, это легкие Ростова-на-Дону, которые не подлежат хозяйственному использованию и, в частности, застройке. При этом он назвал недостаточными объемы озеленения в Ростове-на-Дону и других городах региона - с учетом появившейся в последние годы жилой застройки и объектов инфраструктуры. По мнению Слюсаря, зеленых насаждений должно быть больше. Руководитель областной организации Союза архитекторов России Алексей Полянский представил участникам заседания модель формирования природно-экологического каркаса Ростовской агломерации. Она состоит из нескольких зон. Первая - "зеленый пояс" Большого Ростова, защитные леса вокруг города. Вторая - линейный парк "Темерник". В перспективе он должен стать непрерывным и проходить вдоль основного русла и притоков реки по территории Ростова-на-Дону, Аксайского и Мясниковского районов. Третья зона - природный пойменный парк в левобережье, в основе развития которого должна лежать концепция "город – в парке". "В Ростове первоочередной целью можно назвать просто увеличение количества высаживаемых растений - любых: деревьев, кустарников, цветов. Потому что ситуация в нашей столице в этом смысле наиболее острая – зелени мало... Надо внедрять новые технологии, ландшафтные решения, привлекать опытных специалистов и создавать рекреационную систему", - сказал Слюсарь. Он поручил региональным минстрою и минприроды совместно с администрациями муниципальных образований подготовить предложения по формированию лесопаркового "зеленого пояса" в Большом Ростове.
ростов-на-дону
ростовская область
ростов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_1a9adf3feabc41e34beabd0ba7f5d672.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, ростовская область, ростов
Ростовская область , Общество, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Ростов
Слюсарь поручил расширить "зеленый пояс" Большого Ростова
Слюсарь поручил расширить площади озеленения в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области поручил профильным ведомствам проработать вопрос расширения площади озеленения в Ростове-на-Дону и ближайших городах-спутниках, сообщает правительство области по итогам заседания градостроительного совета региона.
На сегодняшний день площадь "зеленого пояса" Большого Ростова
составляет 9,5 тысяч гектаров. Законодательно его границы были утверждены в 2019 году.
Как отметил глава региона, это легкие Ростова-на-Дону
, которые не подлежат хозяйственному использованию и, в частности, застройке. При этом он назвал недостаточными объемы озеленения в Ростове-на-Дону и других городах региона - с учетом появившейся в последние годы жилой застройки и объектов инфраструктуры. По мнению Слюсаря, зеленых насаждений должно быть больше.
Руководитель областной организации Союза архитекторов России
Алексей Полянский представил участникам заседания модель формирования природно-экологического каркаса Ростовской агломерации. Она состоит из нескольких зон.
Первая - "зеленый пояс" Большого Ростова, защитные леса вокруг города. Вторая - линейный парк "Темерник". В перспективе он должен стать непрерывным и проходить вдоль основного русла и притоков реки по территории Ростова-на-Дону, Аксайского и Мясниковского районов
. Третья зона - природный пойменный парк в левобережье, в основе развития которого должна лежать концепция "город – в парке".
"В Ростове первоочередной целью можно назвать просто увеличение количества высаживаемых растений - любых: деревьев, кустарников, цветов. Потому что ситуация в нашей столице в этом смысле наиболее острая – зелени мало... Надо внедрять новые технологии, ландшафтные решения, привлекать опытных специалистов и создавать рекреационную систему", - сказал Слюсарь.
Он поручил региональным минстрою и минприроды совместно с администрациями муниципальных образований подготовить предложения по формированию лесопаркового "зеленого пояса" в Большом Ростове.