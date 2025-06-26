https://ria.ru/20250626/slyusar-2025682914.html

Слюсарь поручил расширить "зеленый пояс" Большого Ростова

Слюсарь поручил расширить "зеленый пояс" Большого Ростова - РИА Новости, 26.06.2025

Слюсарь поручил расширить "зеленый пояс" Большого Ростова

Врио губернатора Ростовской области поручил профильным ведомствам проработать вопрос расширения площади озеленения в Ростове-на-Дону и ближайших... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:45:00+03:00

2025-06-26T22:45:00+03:00

2025-06-26T22:45:00+03:00

ростовская область

общество

ростов-на-дону

ростовская область

ростов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_0:17:3160:1795_1920x0_80_0_0_e9be67dfdbc2e2f76181c046781a2170.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн - РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области поручил профильным ведомствам проработать вопрос расширения площади озеленения в Ростове-на-Дону и ближайших городах-спутниках, сообщает правительство области по итогам заседания градостроительного совета региона. На сегодняшний день площадь "зеленого пояса" Большого Ростова составляет 9,5 тысяч гектаров. Законодательно его границы были утверждены в 2019 году. Как отметил глава региона, это легкие Ростова-на-Дону, которые не подлежат хозяйственному использованию и, в частности, застройке. При этом он назвал недостаточными объемы озеленения в Ростове-на-Дону и других городах региона - с учетом появившейся в последние годы жилой застройки и объектов инфраструктуры. По мнению Слюсаря, зеленых насаждений должно быть больше. Руководитель областной организации Союза архитекторов России Алексей Полянский представил участникам заседания модель формирования природно-экологического каркаса Ростовской агломерации. Она состоит из нескольких зон. Первая - "зеленый пояс" Большого Ростова, защитные леса вокруг города. Вторая - линейный парк "Темерник". В перспективе он должен стать непрерывным и проходить вдоль основного русла и притоков реки по территории Ростова-на-Дону, Аксайского и Мясниковского районов. Третья зона - природный пойменный парк в левобережье, в основе развития которого должна лежать концепция "город – в парке". "В Ростове первоочередной целью можно назвать просто увеличение количества высаживаемых растений - любых: деревьев, кустарников, цветов. Потому что ситуация в нашей столице в этом смысле наиболее острая – зелени мало... Надо внедрять новые технологии, ландшафтные решения, привлекать опытных специалистов и создавать рекреационную систему", - сказал Слюсарь. Он поручил региональным минстрою и минприроды совместно с администрациями муниципальных образований подготовить предложения по формированию лесопаркового "зеленого пояса" в Большом Ростове.

ростов-на-дону

ростовская область

ростов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ростов-на-дону, ростовская область, ростов