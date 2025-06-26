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Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона: какой номер вызова
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19:36 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/skoraya-1591245118.html
Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона: правила и рекомендации
Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона: какой номер вызова
Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона: правила и рекомендации
Несчастный случай или болезнь могут настигнуть в самый неожиданный момент. Кто имеет право на скорую медицинскую помощь (СМП), как вызвать скорую помощь с... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:36:00+03:00
2025-06-26T19:36:00+03:00
скорая помощь
россия
общество
ленинград
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Несчастный случай или болезнь могут настигнуть в самый неожиданный момент. Кто имеет право на скорую медицинскую помощь (СМП), как вызвать скорую помощь с мобильного телефона в РФ – в материале РИА Новости.Как вызвать скорую с мобильного телефонаНомер телефона скорой – "03". На него сейчас можно позвонить со стационарного аппарата или уличного таксофона. А вот связаться с экстренными службами по сотовому получится только по трехзначным номерам. Чтобы осуществить вызов скорой с помощью мобильного телефона, нужно набрать "103". Этот номер скорой для звонка с мобильного действует с SIM-карт любого оператора в России.Телефоны других экстренных служб для вызова с мобильного также являются едиными трехзначными. Чтобы вызвать полицию с мобильного, нужно набрать "102", чтобы вызвать пожарных – "101", газовую службу - "104". Также вызвать скорую с мобильного можно и по единому номеру службы спасения "112".Звонки на эти единые номера бесплатны и принимаются круглосуточно. Соединение с оператором произойдет даже при отсутствии денег на счете, или если не вставлена сим-карта.Что говорить диспетчеру скорой помощиПри обращении по номерам 103 и 112 важно в первую очередь сообщить диспетчеру, что случилось. Ответить максимально полно на вопросы, которые задаст специалист. Это поможет определить, какая бригада (скорой или неотложной помощи) нужна больному, или же достаточно консультации врача по телефону. Затем нужно назвать номер, с которого исходит звонок, а также адрес, где находится больной (указать четкие ориентиры; ближайшее к пациенту место для остановки машины медиков, упомянуть номер подъезда, этаж, код домофона).После нужно назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения или возраст пациента, если известно, и фамилию вызывающего.Четкие и полные ответы на данные вопросы помогут бригаде скорой быстрее приехать к больному или пострадавшему.Что делать в ожидании скорой медицинской помощи?В ожидании СМП важно сохранять спокойствие и следовать инструкциям диспетчера. Некоторые рекомендации, которые могут помочь:Следуя этим рекомендациям, можно обеспечить более эффективное оказание медицинской помощи при прибытии скорой.Как быстро приедет бригада СМП?После звонка пациента бригада медиков, согласно нормативу, должна прибыть не позднее чем через 10-20 минут. В регионах этот норматив властям разрешено менять по уважительным причинам, например, увеличивать в разумных пределах в тех районах, где имеются сложности с транспортной доступностью. Важно сообщить диспетчеру о серьезности ситуации, чтобы они могли оценить приоритетность вызова. На вызов к больному может прибыть не только реанимобиль, но и вертолет санитарной авиации.Случаи, когда нужно вызывать скоруюПо закону скорая медицинская помощь должна оказываться всем, кто находится на территории России и нуждается в срочном медицинском вмешательстве. При этом значения не имеют гражданство, место жительства, наличие документов и страхового полиса, возраст и социальный статус. Скорая помощь обязана приехать в случае угрозы жизни при нарушениях сознания, дыхания, системы кровообращения, внезапном болевом синдроме, неожиданном нарушении функции какого-либо органа или системы, температуре выше 39 градусов, судорогах, а также при несчастном случае: травме, термическом или химическом ожоге, кровотечении. Кроме того, медики скорой обязаны прибыть при психическом расстройстве пациента, действия которого могут быть опасны для него или окружающих; при родах и угрозе выкидыша.В каких случаях скорая помощь не придетСотрудники скорой и неотложки не обязаны приезжать к больным, которым требуется поликлиническая помощь, а не срочное вмешательство. Также они не обязаны прибывать на вызов, если, например, прохожие просят забрать бездомного в приют или пенсионер обращается с просьбой доставить ему медикаменты.Кроме того, скорая не транспортирует пациентов в медицинское учреждение в случае их плановой госпитализации, а также не доставляет врачей для консультирования больных.Также врачи скорой медпомощи не оказывают стоматологическую помощь, не избавляют от похмелья, не выводят из состояния алкогольного опьянения, не делают плановые перевязки ран, уколы, ингаляции и прочее. Они не оформляют больничные листы и рецепты, не выдают заключения о состоянии здоровья.Разница между "скорой помощью" и "неотложной помощью"Если нет угрозы жизни пациента и окружающих, то на вызов приезжает неотложка. Эта круглосуточная служба, в отличие от скорой, может назначить лечение, выписать рецепт, а также выдать документы для оформления больничного. Она приезжает при головной боли на фоне мигрени, повышенной температуры, изменения артериального давления; боли в груди, связанной с движением, дыханием, кашлем; фантомных болях или болях под гипсом; болевом синдроме в суставах, позвоночнике, после перенесенной травмы, при онкологии; боли на фоне трофических язв или пролежней, боли в животе на фоне хронического гастрита, язвы 12-перстной кишки (без признаков прободения и кровотечения); боли в горле, ухе, зубе, повышенной температуре и болях в мышцах на ее фоне.Время прибытия бригады неотложной помощи – не более 2 часов."Скорая помощь" или "неотложка" – кого вызвать?Решение о том, какую бригаду высылать, принимает диспетчер на основании той информации, которую ему предоставил звонивший. Экстренная помощь требуется пациенту, если при его состоянии есть угроза жизни и требуется немедленное вмешательство. А вот бригада неотложной помощи направляется пациенту при остром заболевании или состоянии, когда обострился хронический недуг, требуется срочное вмешательство, но при этом угрозы жизни нет. Как вызвать врача на дом?Если человек не может сам прийти в поликлинику и получить помощь, если он считает, что своим визитом навредит медикам и пациентам (например, во время эпидемии вирусного заболевания), врач должен приехать к нему на дом.Терапевт выезжает на вызов в следующих случаях: при наличии острых заболеваний, при рецидивах хронических патологий с выраженным ухудшением состояния здоровья или в случае инфекционных заболеваний. Также вызвать врача могут льготные категории населения: прикованные к кровати больные; участники и инвалиды войн; блокадники Ленинграда; вдовы инвалидов ВОВ; инвалиды любой группы. При себе нужно иметь удостоверение личности (паспорт); полис OMC; CHИЛC; при наличии льгот – подтверждающий документ.Для вызова врача домой нужно позвонить в поликлинику, к которой прикреплен пациент, или же оставить заявку на официальном сайте медицинского учреждения. Также вызов может оформить родственник больного при визите в поликлинику. При оставлении заявки в каждом из трех указанных случаев необходимо назвать личные данные пациента (ФИО, дату рождения, домашний адрес), а также перечислить его жалобы. При вызове через интернет потребуется указать еще и номер полиса ОМСПо закону врач, вызванный на дом, должен прийти в течение 24 часов.
https://ria.ru/20250617/osa-2023378280.html
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скорая помощь, россия, общество, ленинград
скорая помощь, Россия, Общество, Ленинград

Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона: правила и рекомендации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Несчастный случай или болезнь могут настигнуть в самый неожиданный момент. Кто имеет право на скорую медицинскую помощь (СМП), как вызвать скорую помощь с мобильного телефона в РФ – в материале РИА Новости.

Как вызвать скорую с мобильного телефона

Как вызвать скорую с мобильного телефона
Номер телефона скорой – "03". На него сейчас можно позвонить со стационарного аппарата или уличного таксофона. А вот связаться с экстренными службами по сотовому получится только по трехзначным номерам. Чтобы осуществить вызов скорой с помощью мобильного телефона, нужно набрать "103". Этот номер скорой для звонка с мобильного действует с SIM-карт любого оператора в России.
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Телефоны других экстренных служб для вызова с мобильного также являются едиными трехзначными. Чтобы вызвать полицию с мобильного, нужно набрать "102", чтобы вызвать пожарных – "101", газовую службу - "104". Также вызвать скорую с мобильного можно и по единому номеру службы спасения "112".
Звонки на эти единые номера бесплатны и принимаются круглосуточно. Соединение с оператором произойдет даже при отсутствии денег на счете, или если не вставлена сим-карта.

Что говорить диспетчеру скорой помощи

При обращении по номерам 103 и 112 важно в первую очередь сообщить диспетчеру, что случилось. Ответить максимально полно на вопросы, которые задаст специалист. Это поможет определить, какая бригада (скорой или неотложной помощи) нужна больному, или же достаточно консультации врача по телефону.
Затем нужно назвать номер, с которого исходит звонок, а также адрес, где находится больной (указать четкие ориентиры; ближайшее к пациенту место для остановки машины медиков, упомянуть номер подъезда, этаж, код домофона).
После нужно назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения или возраст пациента, если известно, и фамилию вызывающего.
Четкие и полные ответы на данные вопросы помогут бригаде скорой быстрее приехать к больному или пострадавшему.
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Что делать в ожидании скорой медицинской помощи?

В ожидании СМП важно сохранять спокойствие и следовать инструкциям диспетчера. Некоторые рекомендации, которые могут помочь:
  • не оставлять человека одного. Если возможно, оставайтесь рядом с пострадавшим и успокаивайте его;
  • следить за дыханием, пульсом, сознанием пострадавшего. Если состояние ухудшается, необходимо связаться "скорой" повторно;
  • подготовить личные вещи пациента, медицинскую документацию пациента;
  • не давать пострадавшему никаких препаратов без указания врача;
  • создать быстрый доступ к месту: открыть двери, уберать препятствия;
  • соблюдать спокойствие: не паниковать, это поможет лучше сосредоточиться на помощи.
Следуя этим рекомендациям, можно обеспечить более эффективное оказание медицинской помощи при прибытии скорой.

Как быстро приедет бригада СМП?

После звонка пациента бригада медиков, согласно нормативу, должна прибыть не позднее чем через 10-20 минут. В регионах этот норматив властям разрешено менять по уважительным причинам, например, увеличивать в разумных пределах в тех районах, где имеются сложности с транспортной доступностью. Важно сообщить диспетчеру о серьезности ситуации, чтобы они могли оценить приоритетность вызова. На вызов к больному может прибыть не только реанимобиль, но и вертолет санитарной авиации.
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Случаи, когда нужно вызывать скорую

По закону скорая медицинская помощь должна оказываться всем, кто находится на территории России и нуждается в срочном медицинском вмешательстве. При этом значения не имеют гражданство, место жительства, наличие документов и страхового полиса, возраст и социальный статус.
Скорая помощь обязана приехать в случае угрозы жизни при нарушениях сознания, дыхания, системы кровообращения, внезапном болевом синдроме, неожиданном нарушении функции какого-либо органа или системы, температуре выше 39 градусов, судорогах, а также при несчастном случае: травме, термическом или химическом ожоге, кровотечении. Кроме того, медики скорой обязаны прибыть при психическом расстройстве пациента, действия которого могут быть опасны для него или окружающих; при родах и угрозе выкидыша.

В каких случаях скорая помощь не придет

Сотрудники скорой и неотложки не обязаны приезжать к больным, которым требуется поликлиническая помощь, а не срочное вмешательство. Также они не обязаны прибывать на вызов, если, например, прохожие просят забрать бездомного в приют или пенсионер обращается с просьбой доставить ему медикаменты.
Кроме того, скорая не транспортирует пациентов в медицинское учреждение в случае их плановой госпитализации, а также не доставляет врачей для консультирования больных.
Также врачи скорой медпомощи не оказывают стоматологическую помощь, не избавляют от похмелья, не выводят из состояния алкогольного опьянения, не делают плановые перевязки ран, уколы, ингаляции и прочее. Они не оформляют больничные листы и рецепты, не выдают заключения о состоянии здоровья.

Разница между "скорой помощью" и "неотложной помощью"

Если нет угрозы жизни пациента и окружающих, то на вызов приезжает неотложка. Эта круглосуточная служба, в отличие от скорой, может назначить лечение, выписать рецепт, а также выдать документы для оформления больничного. Она приезжает при головной боли на фоне мигрени, повышенной температуры, изменения артериального давления; боли в груди, связанной с движением, дыханием, кашлем; фантомных болях или болях под гипсом; болевом синдроме в суставах, позвоночнике, после перенесенной травмы, при онкологии; боли на фоне трофических язв или пролежней, боли в животе на фоне хронического гастрита, язвы 12-перстной кишки (без признаков прободения и кровотечения); боли в горле, ухе, зубе, повышенной температуре и болях в мышцах на ее фоне.
Время прибытия бригады неотложной помощи – не более 2 часов.
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"Скорая помощь" или "неотложка" – кого вызвать?

Решение о том, какую бригаду высылать, принимает диспетчер на основании той информации, которую ему предоставил звонивший. Экстренная помощь требуется пациенту, если при его состоянии есть угроза жизни и требуется немедленное вмешательство. А вот бригада неотложной помощи направляется пациенту при остром заболевании или состоянии, когда обострился хронический недуг, требуется срочное вмешательство, но при этом угрозы жизни нет.

Как вызвать врача на дом?

Если человек не может сам прийти в поликлинику и получить помощь, если он считает, что своим визитом навредит медикам и пациентам (например, во время эпидемии вирусного заболевания), врач должен приехать к нему на дом.
Терапевт выезжает на вызов в следующих случаях: при наличии острых заболеваний, при рецидивах хронических патологий с выраженным ухудшением состояния здоровья или в случае инфекционных заболеваний.

Также вызвать врача могут льготные категории населения: прикованные к кровати больные; участники и инвалиды войн; блокадники Ленинграда; вдовы инвалидов ВОВ; инвалиды любой группы. При себе нужно иметь удостоверение личности (паспорт); полис OMC; CHИЛC; при наличии льгот – подтверждающий документ.
Для вызова врача домой нужно позвонить в поликлинику, к которой прикреплен пациент, или же оставить заявку на официальном сайте медицинского учреждения. Также вызов может оформить родственник больного при визите в поликлинику. При оставлении заявки в каждом из трех указанных случаев необходимо назвать личные данные пациента (ФИО, дату рождения, домашний адрес), а также перечислить его жалобы. При вызове через интернет потребуется указать еще и номер полиса ОМС
По закону врач, вызванный на дом, должен прийти в течение 24 часов.
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